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أمطار متوسطة على محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي

شملت مركز المدينة وعددًا من المناطق التابعة

تصوير محيا المطيري: شهدت محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي، هطول أمطار متوسطة، أدت إلى جريان بعض الشعاب وروّت الأرض بالماء.

وشملت الأمطار مركز المحافظة، وبعض المواقع والقرى المحيطة بها، وأدت إلى تلطيف الأجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين على المدينة المنورة وعدد من محافظتها، قد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مع تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متوسطة على محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي
سبق

تصوير محيا المطيري: شهدت محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي، هطول أمطار متوسطة، أدت إلى جريان بعض الشعاب وروّت الأرض بالماء.

وشملت الأمطار مركز المحافظة، وبعض المواقع والقرى المحيطة بها، وأدت إلى تلطيف الأجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين على المدينة المنورة وعدد من محافظتها، قد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مع تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
07:14 PM

أمطار متوسطة على محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي

شملت مركز المدينة وعددًا من المناطق التابعة

A A A
فهد الغبيوي - المدينة المنورة
0
391

تصوير محيا المطيري: شهدت محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي، هطول أمطار متوسطة، أدت إلى جريان بعض الشعاب وروّت الأرض بالماء.

وشملت الأمطار مركز المحافظة، وبعض المواقع والقرى المحيطة بها، وأدت إلى تلطيف الأجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين على المدينة المنورة وعدد من محافظتها، قد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مع تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

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