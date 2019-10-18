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بحضور سعودي.. "قمة الخليج للإرشاد الوظيفي" تنطلق غدًا في لندن والتسجيل هنا

تستمر يومين وتستهدف خريجي الجامعات البريطانية من أبناء الخليح بحزمة برامج

ينطلق، غدًا السبت، معرض قمة الخليج للمهنة والإرشاد الوظيفي والبعثات الدارسية؛ وذلك بفندق رويال لانكاستر بمدينة لندن؛ حيث تستمر فعالياته يومين.

ويشارك في هذه القمة: وزارة الداخلية السعودية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والتجمعات الصناعية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والاتصالات المتكاملة، والمركز القومي للمعلومات، وهيئة الغذاء والدواء، وجامعة ابردين.

ويهدف معرض القمة الذي يعتبر الأول من نوعه، لتوفير العديد من الفرص الوظيفية لخريجي الدول الخليجية، والمتوقع تخرجهم من الجامعات البريطانية خلال الفترة المقبلة؛ حيث يركز المعرض المقام خلال القمة على لقاء الخريجين من أبناء المملكة ودول الخليج بالجهات الموظفة من مؤسسات الأعمال العامة والخاصة، بالإضافة إلى الالتقاء بكبرى الجامعات البريطانية والدولية ومراكز التدريب؛ للاستفادة من الفرص المتاحة من بعثات التعليم والتدريب والتطوير، أو فرص الالتحاق بالجامعات للطلاب.

ويشمل برنامج الفعالية، التي سوف تستمر لمدة يومين عددًا من المحاور؛ حيث سيناقش بداية مستقبل التوظيف للمناصب القيادية في الخليج، وكذلك بناء الشخصية القيادية وحضورها وتأثيرها في سوق العمل، ويتخلل فعالية يوم المهنة الذي يحتوي على معرض مصاحب للقطاعات الحكومية والشركات الخليجية الكبرى لعرض فرص للتوظيف وعكس رؤاها المستقبلية.

ويمكن للزوار التسجيلُ المجاني عبر الرابط الإلكتروني: "https://app.scanshake.com/visitor/70".

قمة الخليج للمهنة والإرشاد الوظيفي والبعثات الدارسية وزارة الداخلية مدينة الملك عبدالله الطبية التجمعات الصناعية الشركة السعودية للخطوط الحديدية مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الاتصالات المتكاملة المركز القومي للمعلومات هيئة الغذاء والدواء جامعة ابردين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور سعودي.. "قمة الخليج للإرشاد الوظيفي" تنطلق غدًا في لندن والتسجيل هنا
سبق

ينطلق، غدًا السبت، معرض قمة الخليج للمهنة والإرشاد الوظيفي والبعثات الدارسية؛ وذلك بفندق رويال لانكاستر بمدينة لندن؛ حيث تستمر فعالياته يومين.

ويشارك في هذه القمة: وزارة الداخلية السعودية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والتجمعات الصناعية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والاتصالات المتكاملة، والمركز القومي للمعلومات، وهيئة الغذاء والدواء، وجامعة ابردين.

ويهدف معرض القمة الذي يعتبر الأول من نوعه، لتوفير العديد من الفرص الوظيفية لخريجي الدول الخليجية، والمتوقع تخرجهم من الجامعات البريطانية خلال الفترة المقبلة؛ حيث يركز المعرض المقام خلال القمة على لقاء الخريجين من أبناء المملكة ودول الخليج بالجهات الموظفة من مؤسسات الأعمال العامة والخاصة، بالإضافة إلى الالتقاء بكبرى الجامعات البريطانية والدولية ومراكز التدريب؛ للاستفادة من الفرص المتاحة من بعثات التعليم والتدريب والتطوير، أو فرص الالتحاق بالجامعات للطلاب.

ويشمل برنامج الفعالية، التي سوف تستمر لمدة يومين عددًا من المحاور؛ حيث سيناقش بداية مستقبل التوظيف للمناصب القيادية في الخليج، وكذلك بناء الشخصية القيادية وحضورها وتأثيرها في سوق العمل، ويتخلل فعالية يوم المهنة الذي يحتوي على معرض مصاحب للقطاعات الحكومية والشركات الخليجية الكبرى لعرض فرص للتوظيف وعكس رؤاها المستقبلية.

ويمكن للزوار التسجيلُ المجاني عبر الرابط الإلكتروني: "https://app.scanshake.com/visitor/70".

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
04:48 PM

بحضور سعودي.. "قمة الخليج للإرشاد الوظيفي" تنطلق غدًا في لندن والتسجيل هنا

تستمر يومين وتستهدف خريجي الجامعات البريطانية من أبناء الخليح بحزمة برامج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق، غدًا السبت، معرض قمة الخليج للمهنة والإرشاد الوظيفي والبعثات الدارسية؛ وذلك بفندق رويال لانكاستر بمدينة لندن؛ حيث تستمر فعالياته يومين.

ويشارك في هذه القمة: وزارة الداخلية السعودية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والتجمعات الصناعية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والاتصالات المتكاملة، والمركز القومي للمعلومات، وهيئة الغذاء والدواء، وجامعة ابردين.

ويهدف معرض القمة الذي يعتبر الأول من نوعه، لتوفير العديد من الفرص الوظيفية لخريجي الدول الخليجية، والمتوقع تخرجهم من الجامعات البريطانية خلال الفترة المقبلة؛ حيث يركز المعرض المقام خلال القمة على لقاء الخريجين من أبناء المملكة ودول الخليج بالجهات الموظفة من مؤسسات الأعمال العامة والخاصة، بالإضافة إلى الالتقاء بكبرى الجامعات البريطانية والدولية ومراكز التدريب؛ للاستفادة من الفرص المتاحة من بعثات التعليم والتدريب والتطوير، أو فرص الالتحاق بالجامعات للطلاب.

ويشمل برنامج الفعالية، التي سوف تستمر لمدة يومين عددًا من المحاور؛ حيث سيناقش بداية مستقبل التوظيف للمناصب القيادية في الخليج، وكذلك بناء الشخصية القيادية وحضورها وتأثيرها في سوق العمل، ويتخلل فعالية يوم المهنة الذي يحتوي على معرض مصاحب للقطاعات الحكومية والشركات الخليجية الكبرى لعرض فرص للتوظيف وعكس رؤاها المستقبلية.

ويمكن للزوار التسجيلُ المجاني عبر الرابط الإلكتروني: "https://app.scanshake.com/visitor/70".

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