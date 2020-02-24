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الأخضر الشاب في مهمة حسم التأهل أمام الجزائر

أربع مواجهات في ختام دور المجموعات

تختتم اليوم مباريات الدور الأول لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بأربعة لقاءات تجمع بين مصر وفلسطين، السعودية والجزائر، السودان مع الإمارات، وأخيرًا ليبيا أمام السنغال.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الجزائر في تمام الثالثة والنصف مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، اختتم المنتخب السعودي على ملعب نادي النهضة تحضيراته لمواجهة الجزائر بحصة تدريبية طبق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية.

وللمجموعة ذاتها يلتقي منتخبا فلسطين ومصر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على مصر، بينما يحتل منتخب الجزائر المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم فلسطين من دون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الرابعة، يواجه منتخب السودان شقيقه الإماراتي على ملعب نادي الرياض بالرياض، بينما يلتقي منتخب ليبيا مع السنغال على ملعب نادي الهلال.

وينفرد المنتخب الليبي بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، 6 نقاط من انتصارين، يليه السنغال الوصيف بـ4 نقاط، ثم الإمارات بنقطة واحدة وأخيرًا السودان من دون رصيد.

بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً المنتخب السعودي منتخب الجزائر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب في مهمة حسم التأهل أمام الجزائر
سبق

تختتم اليوم مباريات الدور الأول لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بأربعة لقاءات تجمع بين مصر وفلسطين، السعودية والجزائر، السودان مع الإمارات، وأخيرًا ليبيا أمام السنغال.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الجزائر في تمام الثالثة والنصف مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، اختتم المنتخب السعودي على ملعب نادي النهضة تحضيراته لمواجهة الجزائر بحصة تدريبية طبق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية.

وللمجموعة ذاتها يلتقي منتخبا فلسطين ومصر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على مصر، بينما يحتل منتخب الجزائر المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم فلسطين من دون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الرابعة، يواجه منتخب السودان شقيقه الإماراتي على ملعب نادي الرياض بالرياض، بينما يلتقي منتخب ليبيا مع السنغال على ملعب نادي الهلال.

وينفرد المنتخب الليبي بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، 6 نقاط من انتصارين، يليه السنغال الوصيف بـ4 نقاط، ثم الإمارات بنقطة واحدة وأخيرًا السودان من دون رصيد.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:10 AM

الأخضر الشاب في مهمة حسم التأهل أمام الجزائر

أربع مواجهات في ختام دور المجموعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم اليوم مباريات الدور الأول لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بأربعة لقاءات تجمع بين مصر وفلسطين، السعودية والجزائر، السودان مع الإمارات، وأخيرًا ليبيا أمام السنغال.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الجزائر في تمام الثالثة والنصف مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، اختتم المنتخب السعودي على ملعب نادي النهضة تحضيراته لمواجهة الجزائر بحصة تدريبية طبق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية.

وللمجموعة ذاتها يلتقي منتخبا فلسطين ومصر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على مصر، بينما يحتل منتخب الجزائر المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم فلسطين من دون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الرابعة، يواجه منتخب السودان شقيقه الإماراتي على ملعب نادي الرياض بالرياض، بينما يلتقي منتخب ليبيا مع السنغال على ملعب نادي الهلال.

وينفرد المنتخب الليبي بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، 6 نقاط من انتصارين، يليه السنغال الوصيف بـ4 نقاط، ثم الإمارات بنقطة واحدة وأخيرًا السودان من دون رصيد.

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