الكويت.. تضارب الأنباء حول إصابة 42 عسكريًّا بـ"الإيدز"

لجنة الفحص الطبى تؤكد.. و"الصحة" تنفي

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة في دولة الكويت، وجود حالات إيدز تم اكتشافها مؤخرًا بالدولة الخليجية، وأوضح المصدر المسؤول فى تصريحات خاصة لليوم السابع؛ أن هذا الخبر الذي تم تداوله مؤخرًا بوجود 42 حالة إيدز بدولة الكويت، عارٍ تمامًا من الصحة. مؤكدًا أن وزارة الداخلية الكويتية ستُصدر بيانًا ينفي تلك الادعاءات.



وكانت صحيفة القبس الكويتية، قالت إن 42 عسكريًّا داخل الكويت أُصيبوا بمرض "الإيدز"، وفقًا للجنة الفحص الطبى، التي تعكف على فحص العسكريين. ووفقًا للصحيفة الكويتية، فإن لجنة الفحص الطبي اكتشفت مؤخرًا إصابة 42 عسكريًّا بمرض "الإيدز" في وزارتَي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.



وقالت المصادر للصحيفة: إن هذه اللجنة المشتركة تعكف على فحص جميع العسكريين في الجهات الثلاث بصفة دورية، وإثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبيّن ارتفاع درجة حرارتهم بصورة مرضية؛ ما استلزم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم؛ فتبيّنت إصابتهم بـ"الإيدز".



ووفق المصادر، فإن المصابين موزعون على 7 في الحرس الوطنى، و21 في الجيش، و14 في وزارة الداخلية، ولا يزال الفحص مستمرًّا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق إجراءات مشددة، وبسرّيّة وتكتم شديدين؛ حيث عُزل المصابون في جناح طبي خاص.



وأشادت المصادر بقرار الحرس الوطني إحالة العسكريين المصابين في الحرس إلى التقاعد الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وأُحيل بالفعل مصابان، فيما ينتظر الـ5 الباقين استكمال الخطوات الإدارية والقانونية.



وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشتركة، التي تضم مختصين طبيين من الجهات العسكرية ووزارة الصحة، ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء فحوصات جديدة شاملة للعسكريين؛ للتأكد من خلوّهم من فيروس الكبد الوبائى، ومن تثبت إصابته سيُحال إلى التقاعد فورًا.