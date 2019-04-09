وكيل إمارة حائل في ردّه على تغريدة مواطن: أبوابنا مفتوحة والمقابلة أفضل

قال: الحصول على إقرار من المشتكي بصحة شكواه يعزّز من جدية الشكوى

أكّد وكيل إمارة حائل المكلّف عادل آل الشيخ؛ أن مقابلة المسؤول هي أفضل قناة للاتصال، وأن مكاتبهم مفتوحة، تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر.

جاء ذلك في ردّه على المواطن ماجد المبلّع؛ عبر حسابه بـ "تويتر"، الذي قدّم مقترحاً بأن يُخصص مدير الإدارة في أيّ جهة بحائل، وقتاً قد لا يتجاوز نصف ساعة يومياً لقراءة جميع الرسائل والشكاوى والمُقترحات التي ترده على حسابه ويُحيلها إلى الجهات المعنية للبت بها.

وأضاف المواطن، أن ذلك سيسهم في التيسير على المواطنين والمواطنات، ويكفيهم عناء الحضور أو الانتظار.

وقال "المبلّع"؛ من خلال إشارة لحساب وكيل الإمارة على "تويتر": "بعد التحيّة لشخصك الكريم: متى ما شفت نفسك فاضي ودّي تقرأ بعض ما غرّدنا به تجاه حائل .. ودُمت بود".

ووعد "آل الشيخ"؛ بدراسة المقترح، مع اقتراحه أن يتم التواصل مع المسؤول بمكتبه، أو التواصل مع الحساب أو المتحدث الرسمي للجهة لتقديم الرسائل أو المقترحات.

وفيما يخص الشكاوى، أكّد "آل الشيخ"؛ أن أخذ إقرار خطي على المشتكي، بصحة شكواه، يعزّز من جدية الشكوى، ويبعد كونها كيدية، فيما تتم محاسبة المشتكي في حالة عدم صحة شكواه.

وأشار إلى احتمالية عدم صحة الشكاوى المُقدّمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الحسابات غير الموثقة.