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"جونز هوبكنز" أرامكو الطبي يجري أول جراحة إشعاعية تجسيمية

ماجد عثمان: على المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من أورام المخ

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بقيامه بإجراء جراحة إشعاعية مجسمة (SRS) باستخدام جهاز مسرعات التروبيم (TrueBeam). وتوسع هذه التكنولوجيا المتقدمة خيارات العلاج المتاحة للمرضى؛ وقال رئيس وحدة علاج الأورام بالإشعاع الدكتور ماجد عثمان: "الدماغ حساس بشكل كبير، ولذلك بدأنا باستخدام تقنية الجراحة الإشعاعية المجسمة (SRS) على المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من أورام المخ". وتتميّز الجراحة الإشعاعية التجسيمية بتوجيه جرعات أعلى من الأشعة وبدقّة أفضل.
وعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على مواكبة أحدث التطوّرات في تقنيات المسرّعات الخطّية. وتسمح تقنية ’فاريان تروبيم‘ (Varian Truebeam™) التي بدأ استخدامها حديثًا، لفريق علاج الأورام بالإشعاع في المركز بتوفير علاج أكثر دقة.

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي جراحة إشعاعية مجسمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جونز هوبكنز" أرامكو الطبي يجري أول جراحة إشعاعية تجسيمية
سبق

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بقيامه بإجراء جراحة إشعاعية مجسمة (SRS) باستخدام جهاز مسرعات التروبيم (TrueBeam). وتوسع هذه التكنولوجيا المتقدمة خيارات العلاج المتاحة للمرضى؛ وقال رئيس وحدة علاج الأورام بالإشعاع الدكتور ماجد عثمان: "الدماغ حساس بشكل كبير، ولذلك بدأنا باستخدام تقنية الجراحة الإشعاعية المجسمة (SRS) على المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من أورام المخ". وتتميّز الجراحة الإشعاعية التجسيمية بتوجيه جرعات أعلى من الأشعة وبدقّة أفضل.
وعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على مواكبة أحدث التطوّرات في تقنيات المسرّعات الخطّية. وتسمح تقنية ’فاريان تروبيم‘ (Varian Truebeam™) التي بدأ استخدامها حديثًا، لفريق علاج الأورام بالإشعاع في المركز بتوفير علاج أكثر دقة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
02:30 PM

"جونز هوبكنز" أرامكو الطبي يجري أول جراحة إشعاعية تجسيمية

ماجد عثمان: على المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من أورام المخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الظهران
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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بقيامه بإجراء جراحة إشعاعية مجسمة (SRS) باستخدام جهاز مسرعات التروبيم (TrueBeam). وتوسع هذه التكنولوجيا المتقدمة خيارات العلاج المتاحة للمرضى؛ وقال رئيس وحدة علاج الأورام بالإشعاع الدكتور ماجد عثمان: "الدماغ حساس بشكل كبير، ولذلك بدأنا باستخدام تقنية الجراحة الإشعاعية المجسمة (SRS) على المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من أورام المخ". وتتميّز الجراحة الإشعاعية التجسيمية بتوجيه جرعات أعلى من الأشعة وبدقّة أفضل.
وعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على مواكبة أحدث التطوّرات في تقنيات المسرّعات الخطّية. وتسمح تقنية ’فاريان تروبيم‘ (Varian Truebeam™) التي بدأ استخدامها حديثًا، لفريق علاج الأورام بالإشعاع في المركز بتوفير علاج أكثر دقة.

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