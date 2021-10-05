"الجوازات": الغرامة والسجن والترحيل.. عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تُطبَّق بحقه عقوبات، تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل.

ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامَي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بـ(911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق السعودية.