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الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي بصعدة

مسنودًا بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية في اليمن اليوم رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت رتلاً عسكرياً للميليشيا في سلسلة جبال (رشاحة) بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان".

وأضاف: "أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية وقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية وفرار ما تبقى منهم، واغتنام الجيش اليمني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية".

وأكد العميد القلعي، أن الجيش الوطني على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية ومواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير اليمن بالكامل من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً.

الجيش الوطني اليمني

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الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي بصعدة
سبق

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية في اليمن اليوم رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت رتلاً عسكرياً للميليشيا في سلسلة جبال (رشاحة) بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان".

وأضاف: "أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية وقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية وفرار ما تبقى منهم، واغتنام الجيش اليمني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية".

وأكد العميد القلعي، أن الجيش الوطني على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية ومواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير اليمن بالكامل من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
07:38 PM

الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي بصعدة

مسنودًا بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية في اليمن اليوم رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت رتلاً عسكرياً للميليشيا في سلسلة جبال (رشاحة) بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان".

وأضاف: "أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية وقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية وفرار ما تبقى منهم، واغتنام الجيش اليمني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية".

وأكد العميد القلعي، أن الجيش الوطني على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية ومواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير اليمن بالكامل من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً.

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