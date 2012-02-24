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أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوطها خلال اليوم

عدم تأثرها بصعود المخزونات الأمريكية

‬ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، وسط استمرار الانقطاعات في الولايات المتحدة، وضعف الدولار، رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 66.56 دولاراً للبرميل الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 64.80 دولاراً، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 62.76 دولاراً للبرميل، بعد تداولها عند أدنى مستوى لها عند 60.97 دولاراً في وقت سابق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوطها خلال اليوم
سبق

‬ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، وسط استمرار الانقطاعات في الولايات المتحدة، وضعف الدولار، رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 66.56 دولاراً للبرميل الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 64.80 دولاراً، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 62.76 دولاراً للبرميل، بعد تداولها عند أدنى مستوى لها عند 60.97 دولاراً في وقت سابق اليوم.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
07:23 PM

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوطها خلال اليوم

عدم تأثرها بصعود المخزونات الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، وسط استمرار الانقطاعات في الولايات المتحدة، وضعف الدولار، رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 66.56 دولاراً للبرميل الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 64.80 دولاراً، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 62.76 دولاراً للبرميل، بعد تداولها عند أدنى مستوى لها عند 60.97 دولاراً في وقت سابق اليوم.

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