النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
صدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهب إلى خارج المملكة

جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها

من إحدى اللقاحات الأربعة المعتمدة من الصحة العالمية

يشير المعدل العالمي إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا تزامنا مع انتشار اللقاحات وأضنواعها.

هذا الأمر شجع العديد من الدول لفتح حدودها للمسافرين المحصنين ضدّ فيروس كورونا وبدون أي قيود سواء من حجر صحي او أي فحص طالما أنك تحمل شهادة التطعيم بالجرعتين.

وفيما يلي الوجهات التي ترحب بالسائحين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا:
سيشيل
أعلنت سيشيل أنها سترحب بالسياح المحصنين ضد الفيروس من كافة الدول ويجب أيضاً على الأشخاص أن يقدموا شهادة أصلية من هيئة الصحة الوطنية الخاصة بهم كدليل على أنهم قد تلقوا جرعتين من إحدى اللقاحات الأربعة المعتمدة من الصحة العالمية.

رومانيا
قررت رومانيا عدم حاجة المسافرون الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا للحجر الصحي فور وصولهم إليها، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في البلاد أن الأشخاص القادمين من دول أو مناطق ذات مخاطر وبائية عالية، أم الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس، معفون من تدابير الحجر الصحي في حال تلقوا جرعتين من اللقاح ومرت عليه 10 أيام منذ أن تم إعطاء الجرعة الثانية قبل وصولهم.

أيسلندا
أعفت السلطات الأيسلندية كل من يقدم شهادة تطعيم دولية سارية المفعول باللقاح الكامل المعتمد ضد فيروس كورونا من إجراء فحص الـ PCR والخضوع للحجر الصحي وخاصة من دول أوروبا.

قبرص
ألغت قبرص متطلبات الدخول (PCR والحجر الصحي) للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا ولكن البداية ستكون من شهر مارس 2021 عندها لن يحتاج المسافرون الّذين تلقوا اللقاح إلى الامتثال لقواعد الدخول الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

إستونيا
سمحت إستونيا برفع القيود المفروضة على الزوار الذين اكتسبوا مناعة ضد فيروس كورونا إما عن طريق العدوى ثم التعافي من الفيروس، أو عن طريق التطعيم بالجرعتين من اللقاحات المعتمدة.

جورجيا
رفعت جورجيا جميع قيود دخول المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الخارجية الجورجية أن مواطني جميع الدول الذين يسافرون جواً من أي دولة يمكنهم دخول جورجيا إذا قدموا الوثيقة التي تؤكد الدورة الكاملة جرعتان من أي لقاح ضد كورونا.

بولندا

أخيرًا فتحت بولندا حدودها حاليًا فقط لسكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جورجيا واليابان وكندا ونيوزيلندا وتايلاند وكوريا الجنوبية وتونس وأستراليا في حالة تقديم شهادة تطعيم تثبت أنهم أكملوا جرعتين.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

اعلان
جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها
سبق

يشير المعدل العالمي إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا تزامنا مع انتشار اللقاحات وأضنواعها.

هذا الأمر شجع العديد من الدول لفتح حدودها للمسافرين المحصنين ضدّ فيروس كورونا وبدون أي قيود سواء من حجر صحي او أي فحص طالما أنك تحمل شهادة التطعيم بالجرعتين.

وفيما يلي الوجهات التي ترحب بالسائحين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا:
سيشيل
أعلنت سيشيل أنها سترحب بالسياح المحصنين ضد الفيروس من كافة الدول ويجب أيضاً على الأشخاص أن يقدموا شهادة أصلية من هيئة الصحة الوطنية الخاصة بهم كدليل على أنهم قد تلقوا جرعتين من إحدى اللقاحات الأربعة المعتمدة من الصحة العالمية.

رومانيا
قررت رومانيا عدم حاجة المسافرون الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا للحجر الصحي فور وصولهم إليها، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في البلاد أن الأشخاص القادمين من دول أو مناطق ذات مخاطر وبائية عالية، أم الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس، معفون من تدابير الحجر الصحي في حال تلقوا جرعتين من اللقاح ومرت عليه 10 أيام منذ أن تم إعطاء الجرعة الثانية قبل وصولهم.

أيسلندا
أعفت السلطات الأيسلندية كل من يقدم شهادة تطعيم دولية سارية المفعول باللقاح الكامل المعتمد ضد فيروس كورونا من إجراء فحص الـ PCR والخضوع للحجر الصحي وخاصة من دول أوروبا.

قبرص
ألغت قبرص متطلبات الدخول (PCR والحجر الصحي) للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا ولكن البداية ستكون من شهر مارس 2021 عندها لن يحتاج المسافرون الّذين تلقوا اللقاح إلى الامتثال لقواعد الدخول الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

إستونيا
سمحت إستونيا برفع القيود المفروضة على الزوار الذين اكتسبوا مناعة ضد فيروس كورونا إما عن طريق العدوى ثم التعافي من الفيروس، أو عن طريق التطعيم بالجرعتين من اللقاحات المعتمدة.

جورجيا
رفعت جورجيا جميع قيود دخول المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الخارجية الجورجية أن مواطني جميع الدول الذين يسافرون جواً من أي دولة يمكنهم دخول جورجيا إذا قدموا الوثيقة التي تؤكد الدورة الكاملة جرعتان من أي لقاح ضد كورونا.

بولندا

أخيرًا فتحت بولندا حدودها حاليًا فقط لسكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جورجيا واليابان وكندا ونيوزيلندا وتايلاند وكوريا الجنوبية وتونس وأستراليا في حالة تقديم شهادة تطعيم تثبت أنهم أكملوا جرعتين.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
05:39 PM

جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها

من إحدى اللقاحات الأربعة المعتمدة من الصحة العالمية

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,474

يشير المعدل العالمي إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا تزامنا مع انتشار اللقاحات وأضنواعها.

هذا الأمر شجع العديد من الدول لفتح حدودها للمسافرين المحصنين ضدّ فيروس كورونا وبدون أي قيود سواء من حجر صحي او أي فحص طالما أنك تحمل شهادة التطعيم بالجرعتين.

وفيما يلي الوجهات التي ترحب بالسائحين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا:
سيشيل
أعلنت سيشيل أنها سترحب بالسياح المحصنين ضد الفيروس من كافة الدول ويجب أيضاً على الأشخاص أن يقدموا شهادة أصلية من هيئة الصحة الوطنية الخاصة بهم كدليل على أنهم قد تلقوا جرعتين من إحدى اللقاحات الأربعة المعتمدة من الصحة العالمية.

رومانيا
قررت رومانيا عدم حاجة المسافرون الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا للحجر الصحي فور وصولهم إليها، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في البلاد أن الأشخاص القادمين من دول أو مناطق ذات مخاطر وبائية عالية، أم الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس، معفون من تدابير الحجر الصحي في حال تلقوا جرعتين من اللقاح ومرت عليه 10 أيام منذ أن تم إعطاء الجرعة الثانية قبل وصولهم.

أيسلندا
أعفت السلطات الأيسلندية كل من يقدم شهادة تطعيم دولية سارية المفعول باللقاح الكامل المعتمد ضد فيروس كورونا من إجراء فحص الـ PCR والخضوع للحجر الصحي وخاصة من دول أوروبا.

قبرص
ألغت قبرص متطلبات الدخول (PCR والحجر الصحي) للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا ولكن البداية ستكون من شهر مارس 2021 عندها لن يحتاج المسافرون الّذين تلقوا اللقاح إلى الامتثال لقواعد الدخول الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

إستونيا
سمحت إستونيا برفع القيود المفروضة على الزوار الذين اكتسبوا مناعة ضد فيروس كورونا إما عن طريق العدوى ثم التعافي من الفيروس، أو عن طريق التطعيم بالجرعتين من اللقاحات المعتمدة.

جورجيا
رفعت جورجيا جميع قيود دخول المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الخارجية الجورجية أن مواطني جميع الدول الذين يسافرون جواً من أي دولة يمكنهم دخول جورجيا إذا قدموا الوثيقة التي تؤكد الدورة الكاملة جرعتان من أي لقاح ضد كورونا.

بولندا

أخيرًا فتحت بولندا حدودها حاليًا فقط لسكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جورجيا واليابان وكندا ونيوزيلندا وتايلاند وكوريا الجنوبية وتونس وأستراليا في حالة تقديم شهادة تطعيم تثبت أنهم أكملوا جرعتين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,781
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة