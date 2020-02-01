النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن حثلين": دعم ولي عهد أبو ظبي مهرجان الإبل محل اهتمام وتقدير

تجسَّد في استقبال العامري صاحب المركز الثاني في شوط بيرق المؤسس

نوه فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل، بأهمية الدعم الكبير الذي تتلقاه الإبل من قِبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف بأن ذلك الاهتمام "تجسَّد في استقبال مالك الإبل الإماراتي المتوَّج في "‫مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل4" محمد العامري، وأن هذا الاهتمام محل اعتزازنا وتقديرنا في المنظمة الدولية للإبل".

وكان مالك الإبل محمد بن عبدالله العامري قد حصل على المركز الثاني في شوط بيرق المؤسس في "الصفر المية والرابع في التلاد".

ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة، شملت جميع ألوان الإبل من (حمر - شقح - شعل - صفر - وضح - مجاهيم) بفئتَيْه (جل – دق).

كما احتوى المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج، إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ 252 التي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. كما سبق انطلاقة المهرجان تنظيم مزاد النخبة الذي يمثل حراكًا اقتصاديًّا، وحدثًا مهمًّا في سوق الإبل.

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن حثلين": دعم ولي عهد أبو ظبي مهرجان الإبل محل اهتمام وتقدير
سبق

نوه فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل، بأهمية الدعم الكبير الذي تتلقاه الإبل من قِبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف بأن ذلك الاهتمام "تجسَّد في استقبال مالك الإبل الإماراتي المتوَّج في "‫مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل4" محمد العامري، وأن هذا الاهتمام محل اعتزازنا وتقديرنا في المنظمة الدولية للإبل".

وكان مالك الإبل محمد بن عبدالله العامري قد حصل على المركز الثاني في شوط بيرق المؤسس في "الصفر المية والرابع في التلاد".

ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة، شملت جميع ألوان الإبل من (حمر - شقح - شعل - صفر - وضح - مجاهيم) بفئتَيْه (جل – دق).

كما احتوى المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج، إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ 252 التي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. كما سبق انطلاقة المهرجان تنظيم مزاد النخبة الذي يمثل حراكًا اقتصاديًّا، وحدثًا مهمًّا في سوق الإبل.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
12:36 AM

"ابن حثلين": دعم ولي عهد أبو ظبي مهرجان الإبل محل اهتمام وتقدير

تجسَّد في استقبال العامري صاحب المركز الثاني في شوط بيرق المؤسس

A A A
خالد الشاماني - الرياض
7
6,612

نوه فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل، بأهمية الدعم الكبير الذي تتلقاه الإبل من قِبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف بأن ذلك الاهتمام "تجسَّد في استقبال مالك الإبل الإماراتي المتوَّج في "‫مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل4" محمد العامري، وأن هذا الاهتمام محل اعتزازنا وتقديرنا في المنظمة الدولية للإبل".

وكان مالك الإبل محمد بن عبدالله العامري قد حصل على المركز الثاني في شوط بيرق المؤسس في "الصفر المية والرابع في التلاد".

ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة، شملت جميع ألوان الإبل من (حمر - شقح - شعل - صفر - وضح - مجاهيم) بفئتَيْه (جل – دق).

كما احتوى المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج، إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ 252 التي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. كما سبق انطلاقة المهرجان تنظيم مزاد النخبة الذي يمثل حراكًا اقتصاديًّا، وحدثًا مهمًّا في سوق الإبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,269
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,362

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة