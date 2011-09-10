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"معهد الأحساء العلمي" يُقدم واجب العزاء والمواساة لشهداء الحد الجنوبي

تفقد أساتذته وطلابه مصابي واجب الوطن وعبروا عن فخرهم بتضحياتهم

قدّمَ عدد من أساتذة وطلاب المعهد العلمي في محافظة الأحساء، يترأسهم مدير المعهد خالد بن محمد السبيعي، واجب العزاء والمواساة لشهداء ومصابي الحد الجنوبي بالمحافظة.

وتأتي الزيارة، بتوجيه من مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد بن سالم العامري، وبتكليف من وكيل المعاهد العلمية عبدالله بن ثاني، وشملت أهل شهيد الواجب البطل سلطان السبيعي، وقُدِم العزاء لذويه، نقلًا عن مسؤولي الجامعة والمعاهد، ووقوفهم معهم في مصابهم وفخرهم بموقفه البطولي في الذود عن حياض الوطن وإعلاء رايته راية التوحيد.

وبدأت زيارة الوفد، لمصابي الحد الجنوبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني؛ للاطمئنان على صحتهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل، وعبّروا عن فخرهم بالموقف البطولي الذي بذلوه في الذب عن حياض الوطن، قبل أن تُختم الزيارة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم على مسامع المصابين من قبل طلاب المعهد.

كما انتقل الوفد لزيارة المدينة الطبية بالحرس الوطني بالأحساء، وكان في استقبالهم قائد الشرطة العسكرية بمدينة الملك عبدالله، العميد حمد محمد اللواء، والذي أطلَعَ فيها الوفد على ما يبذله أبطالنا في الحد الجنوبي، وشكر هذه الزيارة وأهميتها ودعا لمزيد من تفعيل الشراكة المجتمعية بين المعهد والحرس الوطني.

وقدّم مدير المعهد العلمي، الشكر للعميد على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أن الزيارة وأهميتها تأتي حرصًا من إدارة الجامعة ووكالة المعاهد على غرس المفاهيم الوطنية لدى الناشئة من خلال مثل هذه البرامج.

وأكد على دور المعاهد العلمية في المجتمع وما قدمته وتقدمه من خريجين متميزين ونخب على مستوى المملكة، ثم قدم إهداء التقرير الختامي للأنشطة للعام المنصرم للعميد.

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"معهد الأحساء العلمي" يُقدم واجب العزاء والمواساة لشهداء الحد الجنوبي
سبق

قدّمَ عدد من أساتذة وطلاب المعهد العلمي في محافظة الأحساء، يترأسهم مدير المعهد خالد بن محمد السبيعي، واجب العزاء والمواساة لشهداء ومصابي الحد الجنوبي بالمحافظة.

وتأتي الزيارة، بتوجيه من مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد بن سالم العامري، وبتكليف من وكيل المعاهد العلمية عبدالله بن ثاني، وشملت أهل شهيد الواجب البطل سلطان السبيعي، وقُدِم العزاء لذويه، نقلًا عن مسؤولي الجامعة والمعاهد، ووقوفهم معهم في مصابهم وفخرهم بموقفه البطولي في الذود عن حياض الوطن وإعلاء رايته راية التوحيد.

وبدأت زيارة الوفد، لمصابي الحد الجنوبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني؛ للاطمئنان على صحتهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل، وعبّروا عن فخرهم بالموقف البطولي الذي بذلوه في الذب عن حياض الوطن، قبل أن تُختم الزيارة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم على مسامع المصابين من قبل طلاب المعهد.

كما انتقل الوفد لزيارة المدينة الطبية بالحرس الوطني بالأحساء، وكان في استقبالهم قائد الشرطة العسكرية بمدينة الملك عبدالله، العميد حمد محمد اللواء، والذي أطلَعَ فيها الوفد على ما يبذله أبطالنا في الحد الجنوبي، وشكر هذه الزيارة وأهميتها ودعا لمزيد من تفعيل الشراكة المجتمعية بين المعهد والحرس الوطني.

وقدّم مدير المعهد العلمي، الشكر للعميد على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أن الزيارة وأهميتها تأتي حرصًا من إدارة الجامعة ووكالة المعاهد على غرس المفاهيم الوطنية لدى الناشئة من خلال مثل هذه البرامج.

وأكد على دور المعاهد العلمية في المجتمع وما قدمته وتقدمه من خريجين متميزين ونخب على مستوى المملكة، ثم قدم إهداء التقرير الختامي للأنشطة للعام المنصرم للعميد.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
04:42 PM

"معهد الأحساء العلمي" يُقدم واجب العزاء والمواساة لشهداء الحد الجنوبي

تفقد أساتذته وطلابه مصابي واجب الوطن وعبروا عن فخرهم بتضحياتهم

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عمر السبيعي - الأحساء
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قدّمَ عدد من أساتذة وطلاب المعهد العلمي في محافظة الأحساء، يترأسهم مدير المعهد خالد بن محمد السبيعي، واجب العزاء والمواساة لشهداء ومصابي الحد الجنوبي بالمحافظة.

وتأتي الزيارة، بتوجيه من مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد بن سالم العامري، وبتكليف من وكيل المعاهد العلمية عبدالله بن ثاني، وشملت أهل شهيد الواجب البطل سلطان السبيعي، وقُدِم العزاء لذويه، نقلًا عن مسؤولي الجامعة والمعاهد، ووقوفهم معهم في مصابهم وفخرهم بموقفه البطولي في الذود عن حياض الوطن وإعلاء رايته راية التوحيد.

وبدأت زيارة الوفد، لمصابي الحد الجنوبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني؛ للاطمئنان على صحتهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل، وعبّروا عن فخرهم بالموقف البطولي الذي بذلوه في الذب عن حياض الوطن، قبل أن تُختم الزيارة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم على مسامع المصابين من قبل طلاب المعهد.

كما انتقل الوفد لزيارة المدينة الطبية بالحرس الوطني بالأحساء، وكان في استقبالهم قائد الشرطة العسكرية بمدينة الملك عبدالله، العميد حمد محمد اللواء، والذي أطلَعَ فيها الوفد على ما يبذله أبطالنا في الحد الجنوبي، وشكر هذه الزيارة وأهميتها ودعا لمزيد من تفعيل الشراكة المجتمعية بين المعهد والحرس الوطني.

وقدّم مدير المعهد العلمي، الشكر للعميد على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أن الزيارة وأهميتها تأتي حرصًا من إدارة الجامعة ووكالة المعاهد على غرس المفاهيم الوطنية لدى الناشئة من خلال مثل هذه البرامج.

وأكد على دور المعاهد العلمية في المجتمع وما قدمته وتقدمه من خريجين متميزين ونخب على مستوى المملكة، ثم قدم إهداء التقرير الختامي للأنشطة للعام المنصرم للعميد.

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