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تذمّر بأول يوم دراسي بالطائف.. مغردة تروي ومدير التعليم يسأل: اسم المدرسة

أطلقت وسمًا وقالت: "مدرسة بلا كهرباء ولا نظافة.. شوفو لنا حل لباقي الأسبوع"

بعد أن أعلنت إدراة التعليم بالطائف، تدشينها صباح أمس، أول يوم دراسي بكل المدارس التابعة لها، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة -على حد قولها- لضمان بداية فاعلة ومتميزة مع أول حصة خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد؛ فاجأت إحدى المغردات مدير إداراة تعليم الطائف بتذمرها من إحدى المدارس بالمحافظة.
وفي التفاصيل، أنشأت إحدى المغردات هاشتاقًا بعنوان #اول_يوم_دراسي_بدون_كهرباء؛ مطالِبة المغردين بالتفاعل معها، وقالت في أول تغريدة لها: "أول يوم دراسي سيئ جدًّا بدون كهرباء، ولا مكيفات، ولا نظافة، شوفو لنا حل لباقي الأسبوع".

وكتبت في التغريدة الثانية: "يا ناس بيبدأ اليوم الثاني وعلى نفس الحال، إيش فيه".
وأشارت في آخر تغريدة لها بقولها: "معليش وين التجهيزات اللي أبلشتونا فيها، لا المكان ينفع نتعلم فيه ولا شيء، مكيفات طافية، اللمبات تطفي وتشتغل وانعمينا منها، ريحة المدرسة، الحمامات بدون أقفال".

وحول الموضوع، قام مدير إداراة تعليم الطائف طلال اللهيبي بالرد من حسابه الرسمي على تلك التغريدات بالسؤال عن اسم المدرسة.
يشار إلى أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، عقدت يوم الخميس الماضي ملتقى إعلاميًّا؛ استعدادًا للعام الجديد، استعرضت من خلاله توجيه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، لكل قادة وقائدات المدارس بالمحافظة، بالبداية الجادة مع أول يوم دراسي.

وطمأن أولياء الأمور بأن أبناءهم وبناتهم بكل المراحل الدراسية سيجدون الاستعداد الجادّ لاستقبالهم، وتوزيع الكتب الدراسية من الحصة الأولى؛ مفيدًا بأنه تم تدشين خدمة النقل المدرسي لأكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في محافظة الطائف وضواحيها. واختتم الملتقى بتكريم وسائل الإعلام والإعلاميين.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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تذمّر بأول يوم دراسي بالطائف.. مغردة تروي ومدير التعليم يسأل: اسم المدرسة
سبق

بعد أن أعلنت إدراة التعليم بالطائف، تدشينها صباح أمس، أول يوم دراسي بكل المدارس التابعة لها، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة -على حد قولها- لضمان بداية فاعلة ومتميزة مع أول حصة خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد؛ فاجأت إحدى المغردات مدير إداراة تعليم الطائف بتذمرها من إحدى المدارس بالمحافظة.
وفي التفاصيل، أنشأت إحدى المغردات هاشتاقًا بعنوان #اول_يوم_دراسي_بدون_كهرباء؛ مطالِبة المغردين بالتفاعل معها، وقالت في أول تغريدة لها: "أول يوم دراسي سيئ جدًّا بدون كهرباء، ولا مكيفات، ولا نظافة، شوفو لنا حل لباقي الأسبوع".

وكتبت في التغريدة الثانية: "يا ناس بيبدأ اليوم الثاني وعلى نفس الحال، إيش فيه".
وأشارت في آخر تغريدة لها بقولها: "معليش وين التجهيزات اللي أبلشتونا فيها، لا المكان ينفع نتعلم فيه ولا شيء، مكيفات طافية، اللمبات تطفي وتشتغل وانعمينا منها، ريحة المدرسة، الحمامات بدون أقفال".

وحول الموضوع، قام مدير إداراة تعليم الطائف طلال اللهيبي بالرد من حسابه الرسمي على تلك التغريدات بالسؤال عن اسم المدرسة.
يشار إلى أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، عقدت يوم الخميس الماضي ملتقى إعلاميًّا؛ استعدادًا للعام الجديد، استعرضت من خلاله توجيه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، لكل قادة وقائدات المدارس بالمحافظة، بالبداية الجادة مع أول يوم دراسي.

وطمأن أولياء الأمور بأن أبناءهم وبناتهم بكل المراحل الدراسية سيجدون الاستعداد الجادّ لاستقبالهم، وتوزيع الكتب الدراسية من الحصة الأولى؛ مفيدًا بأنه تم تدشين خدمة النقل المدرسي لأكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في محافظة الطائف وضواحيها. واختتم الملتقى بتكريم وسائل الإعلام والإعلاميين.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
09:04 AM

تذمّر بأول يوم دراسي بالطائف.. مغردة تروي ومدير التعليم يسأل: اسم المدرسة

أطلقت وسمًا وقالت: "مدرسة بلا كهرباء ولا نظافة.. شوفو لنا حل لباقي الأسبوع"

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متعب البقمي - الرياض
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بعد أن أعلنت إدراة التعليم بالطائف، تدشينها صباح أمس، أول يوم دراسي بكل المدارس التابعة لها، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة -على حد قولها- لضمان بداية فاعلة ومتميزة مع أول حصة خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد؛ فاجأت إحدى المغردات مدير إداراة تعليم الطائف بتذمرها من إحدى المدارس بالمحافظة.
وفي التفاصيل، أنشأت إحدى المغردات هاشتاقًا بعنوان #اول_يوم_دراسي_بدون_كهرباء؛ مطالِبة المغردين بالتفاعل معها، وقالت في أول تغريدة لها: "أول يوم دراسي سيئ جدًّا بدون كهرباء، ولا مكيفات، ولا نظافة، شوفو لنا حل لباقي الأسبوع".

وكتبت في التغريدة الثانية: "يا ناس بيبدأ اليوم الثاني وعلى نفس الحال، إيش فيه".
وأشارت في آخر تغريدة لها بقولها: "معليش وين التجهيزات اللي أبلشتونا فيها، لا المكان ينفع نتعلم فيه ولا شيء، مكيفات طافية، اللمبات تطفي وتشتغل وانعمينا منها، ريحة المدرسة، الحمامات بدون أقفال".

وحول الموضوع، قام مدير إداراة تعليم الطائف طلال اللهيبي بالرد من حسابه الرسمي على تلك التغريدات بالسؤال عن اسم المدرسة.
يشار إلى أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، عقدت يوم الخميس الماضي ملتقى إعلاميًّا؛ استعدادًا للعام الجديد، استعرضت من خلاله توجيه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، لكل قادة وقائدات المدارس بالمحافظة، بالبداية الجادة مع أول يوم دراسي.

وطمأن أولياء الأمور بأن أبناءهم وبناتهم بكل المراحل الدراسية سيجدون الاستعداد الجادّ لاستقبالهم، وتوزيع الكتب الدراسية من الحصة الأولى؛ مفيدًا بأنه تم تدشين خدمة النقل المدرسي لأكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في محافظة الطائف وضواحيها. واختتم الملتقى بتكريم وسائل الإعلام والإعلاميين.

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