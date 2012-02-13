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"سوليفان": أمريكا لن تمنح لروسيا شن هجوم مفاجئ على أوكرانيا

تسارع في النشاط العسكري قرب الحدود بين البلدين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم "الأحد": "إن الولايات المتحدة لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم مفاجئ على أوكرانيا، وهي تتبادل المعلومات مع كييف".

وذكر "سوليفان" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي يوم الآن، مع وجود تسارع في النشاط العسكري قرب الحدود بين البلدين؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"سوليفان": أمريكا لن تمنح لروسيا شن هجوم مفاجئ على أوكرانيا
سبق

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم "الأحد": "إن الولايات المتحدة لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم مفاجئ على أوكرانيا، وهي تتبادل المعلومات مع كييف".

وذكر "سوليفان" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي يوم الآن، مع وجود تسارع في النشاط العسكري قرب الحدود بين البلدين؛ وفقًا لـ"رويترز".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
07:00 PM

"سوليفان": أمريكا لن تمنح لروسيا شن هجوم مفاجئ على أوكرانيا

تسارع في النشاط العسكري قرب الحدود بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم "الأحد": "إن الولايات المتحدة لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم مفاجئ على أوكرانيا، وهي تتبادل المعلومات مع كييف".

وذكر "سوليفان" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي يوم الآن، مع وجود تسارع في النشاط العسكري قرب الحدود بين البلدين؛ وفقًا لـ"رويترز".

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