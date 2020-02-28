"أبو الغيط" يثمّن إجراءات المملكة الاحترازية لحماية المعتمرين من فيروس كورونا

حفاظاً على صحة وأرواح المعتمرين وضيوف الرحمن

ثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ الإجراء الاحترازي والخطوة الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بهدف التصدّي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو الغيط؛ في بيان اليوم، "إن الإجراء الذي اتخذته المملكة سيسهم في الحد من انتشار الفيروس، موضحاً أن الأخذ بمثل تلك التدابير الوقائية يهدف إلى تحجيم انتشاره حفاظاً على صحة وأرواح المعتمرين وضيوف الرحمن، خاصة أن الأماكن الأكثر ازدحاماً أكثر عُرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكّده تقارير منظمة الصحة العالمية".