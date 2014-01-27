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إسبانيا.. 40285 إصابة جديدة بكورونا و492 وفاة

إجمالي الإصابات 2,670,102 والوفيات 57,291 حالة

سجلت إسبانيا 40285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و492 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة الإسبانية في بيان بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,670,102 إصابةً، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 57,291 حالةً.

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إسبانيا.. 40285 إصابة جديدة بكورونا و492 وفاة
سبق

سجلت إسبانيا 40285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و492 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة الإسبانية في بيان بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,670,102 إصابةً، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 57,291 حالةً.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
11:45 PM

إسبانيا.. 40285 إصابة جديدة بكورونا و492 وفاة

إجمالي الإصابات 2,670,102 والوفيات 57,291 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
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سجلت إسبانيا 40285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و492 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة الإسبانية في بيان بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,670,102 إصابةً، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 57,291 حالةً.

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