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"رسال" تحصد جائزة أفضل مزود للحلول التقنية في مجال المكافآت والحوافز لعام 2021

من بين 60 شركة عالمية.. والأولى عربياً التي تحظى بها

توجت شركة "رسال" الرائدة في حلول بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية، بجائزة (Incentive Awards) الصادرة عن المنظمة الأوروبية لحوافز التسويق (Incentive Marketing Association) كأفضل شركة مزودة للحلول التقنية لحوافز ومكافآت الشركات (Best Technology Provider) وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في مدينة لندن في نوفمبر الحالي، وسط تنافس أكثر من 60 شركة عالمية من أكثر من 25 دولة حول العالم، ولتكون بذلك أول شركة عربية تحصد هذه الجائزة.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة رسال حاتم الكاملي، إن "فوز الشركة بهذه الجائزة عن أحد حلولها الرقمية المخصص لتقديم الحوافز والمكافآت لقطاع الأعمال والمنظمات هو تتويج لجهودها الحثيثة لتقديم أفضل الحلول الرقمية لشبكة عملاء وشركاء الشركة، وللتأكيد على قدرة الكوادر المحلية على توطين التقنية وتطوير حلول رقمية مبتكرة قادرة على التوسع والمنافسة مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال".

الجدير بالذكر أن شركة رسال تعمل حالياً في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات وعمان وقطر.

كما أعلنت مؤخراً عن إطلاقها لهويتها الجديدة لقيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع وإعلان شراكاتها الإستراتيجية مع شركة ماستركارد العالمية، بالإضافة لدخولها سوق برامج الولاء عبر استحواذها قبل أشهر على شركة بوونس المتخصصة في حلول وبرامج الولاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رسال" تحصد جائزة أفضل مزود للحلول التقنية في مجال المكافآت والحوافز لعام 2021
سبق

توجت شركة "رسال" الرائدة في حلول بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية، بجائزة (Incentive Awards) الصادرة عن المنظمة الأوروبية لحوافز التسويق (Incentive Marketing Association) كأفضل شركة مزودة للحلول التقنية لحوافز ومكافآت الشركات (Best Technology Provider) وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في مدينة لندن في نوفمبر الحالي، وسط تنافس أكثر من 60 شركة عالمية من أكثر من 25 دولة حول العالم، ولتكون بذلك أول شركة عربية تحصد هذه الجائزة.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة رسال حاتم الكاملي، إن "فوز الشركة بهذه الجائزة عن أحد حلولها الرقمية المخصص لتقديم الحوافز والمكافآت لقطاع الأعمال والمنظمات هو تتويج لجهودها الحثيثة لتقديم أفضل الحلول الرقمية لشبكة عملاء وشركاء الشركة، وللتأكيد على قدرة الكوادر المحلية على توطين التقنية وتطوير حلول رقمية مبتكرة قادرة على التوسع والمنافسة مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال".

الجدير بالذكر أن شركة رسال تعمل حالياً في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات وعمان وقطر.

كما أعلنت مؤخراً عن إطلاقها لهويتها الجديدة لقيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع وإعلان شراكاتها الإستراتيجية مع شركة ماستركارد العالمية، بالإضافة لدخولها سوق برامج الولاء عبر استحواذها قبل أشهر على شركة بوونس المتخصصة في حلول وبرامج الولاء.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
11:15 PM

"رسال" تحصد جائزة أفضل مزود للحلول التقنية في مجال المكافآت والحوافز لعام 2021

من بين 60 شركة عالمية.. والأولى عربياً التي تحظى بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توجت شركة "رسال" الرائدة في حلول بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية، بجائزة (Incentive Awards) الصادرة عن المنظمة الأوروبية لحوافز التسويق (Incentive Marketing Association) كأفضل شركة مزودة للحلول التقنية لحوافز ومكافآت الشركات (Best Technology Provider) وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في مدينة لندن في نوفمبر الحالي، وسط تنافس أكثر من 60 شركة عالمية من أكثر من 25 دولة حول العالم، ولتكون بذلك أول شركة عربية تحصد هذه الجائزة.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة رسال حاتم الكاملي، إن "فوز الشركة بهذه الجائزة عن أحد حلولها الرقمية المخصص لتقديم الحوافز والمكافآت لقطاع الأعمال والمنظمات هو تتويج لجهودها الحثيثة لتقديم أفضل الحلول الرقمية لشبكة عملاء وشركاء الشركة، وللتأكيد على قدرة الكوادر المحلية على توطين التقنية وتطوير حلول رقمية مبتكرة قادرة على التوسع والمنافسة مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال".

الجدير بالذكر أن شركة رسال تعمل حالياً في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات وعمان وقطر.

كما أعلنت مؤخراً عن إطلاقها لهويتها الجديدة لقيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع وإعلان شراكاتها الإستراتيجية مع شركة ماستركارد العالمية، بالإضافة لدخولها سوق برامج الولاء عبر استحواذها قبل أشهر على شركة بوونس المتخصصة في حلول وبرامج الولاء.

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