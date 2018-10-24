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قصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال وسيوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات

أصدر وزير الموارد البشرية قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

يُذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال الموافق 8 مايو 2022م، وسيوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

يُذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال الموافق 8 مايو 2022م، وسيوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
03:26 PM

قصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال وسيوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,214

أصدر وزير الموارد البشرية قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

يُذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال الموافق 8 مايو 2022م، وسيوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

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