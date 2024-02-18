وكشفت لائحةٌ نَشَرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة، أن معدات تُستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني، ستعفى من رسوم جمركية ابتداءً من الثاني من شهر مارس.

أعفت الصين بعضَ التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة؛ لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

لا صوت يعلو فوق "كورونا".. الصين تُعفي تجهيزات طبية أمريكية من الرسوم الجمركية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-18 أعفت الصين بعضَ التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة؛ لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل. وكشفت لائحةٌ نَشَرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة، أن معدات تُستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني، ستعفى من رسوم جمركية ابتداءً من الثاني من شهر مارس.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 09:21 AM

لا صوت يعلو فوق "كورونا".. الصين تُعفي تجهيزات طبية أمريكية من الرسوم الجمركية كانت قد فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة.. لتتمكن من احتواء الوباء





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أعفت الصين بعضَ التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة؛ لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحةٌ نَشَرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة، أن معدات تُستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني، ستعفى من رسوم جمركية ابتداءً من الثاني من شهر مارس.