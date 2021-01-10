النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متفاوتة وحبات برد.. "خارطة هطولات الـ24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

فيما توقع "الوطني للأرصاد" أمطارًا رعدية مصحوبة برياح بمناطق عدة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من اليوم الأحد حتى صباح غد الاثنين، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، وغرب القصيم، وشرق المدينة وجنوب المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار "تمتد إلى أجزاء محدودة ومتفرقة من وادي الدواسر والسليل مع رياح متفاوتة".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متفاوتة وحبات برد.. "خارطة هطولات الـ24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من اليوم الأحد حتى صباح غد الاثنين، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، وغرب القصيم، وشرق المدينة وجنوب المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار "تمتد إلى أجزاء محدودة ومتفرقة من وادي الدواسر والسليل مع رياح متفاوتة".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة).

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
08:38 AM

متفاوتة وحبات برد.. "خارطة هطولات الـ24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

فيما توقع "الوطني للأرصاد" أمطارًا رعدية مصحوبة برياح بمناطق عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,573

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من اليوم الأحد حتى صباح غد الاثنين، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، وغرب القصيم، وشرق المدينة وجنوب المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار "تمتد إلى أجزاء محدودة ومتفرقة من وادي الدواسر والسليل مع رياح متفاوتة".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,972
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة