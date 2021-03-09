"العوهلي" يشكر القيادة لتكليفه رئيساً لجامعة الملك فيصل

حاصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية وشغل عدداً من المناصب القيادية

رفع رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تكليفه رئيساً لجامعة الملك فيصل.

وثمّن "العوهلي" لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تجديد الثقة الغالية، سائلاً المولى الكريم العون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والمساهمة في خدمة الوطن العزيز في ظل ما يشهده التعليم في هذا العهد الزاهر، وفي ضوء رؤية المملكة 2030 من تنمية شاملة، وتطوير نوعي في جميع مساراته وتوجهاته.

وحصل الدكتور محمد العوهلي على الدكتوراه في تخصص الفيزياء النووية، وشغل عدداً من المناصب القيادية منها رئيساً لجامعة الملك فيصل لمدة 4 أعوام، ووكيلاً لوزارة التعليم– التعليم العالي للشؤون التعليمية لمدة 10 أعوام، ومديراً لمشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي بالمملكة "آفاق" لمدة عامين، وعضواً في مجلس إدارة شركة تقنية، ومجلس الإدارة للهيئة الملكية الفكرية، كما سبق أن شغل عدداً من المناصب القيادية واللجان والمشروعات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ورأس وشارك في مجالس الادارة للعديد من الجامعات، وهو مؤسس مشارك لمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا وعضواً في لجنته الإدارية العليا، وشارك في عدد من اللجان الوطنية للتخطيط لبعض القطاعات الحكومية والخاصة، وأشرف على عدد من رسائل الدكتوراه والماجستير، وشارك في تأليف ٤ كتب ونشر أكثر من ٤٣ بحثاً في عدد من المجلات الدورية العِلمية المحكَّمة أو المؤتمرات الدولية.