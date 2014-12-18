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"الموارد البشرية" بحائل يوقّع عددًا من الشراكات مع القطاع الخاص

ضمن برامج المسؤولية المجتمعية ولخدمة المستفيدين من الفرع

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة بحائل عددًا من الشراكات المجتمعيّة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار رجل الأعمال سلمان السليمي إلى أن شراكته مع فرع الموارد البشرية جاءت من منطلق إيمانه بالمسؤولية المجتمعية، وتفعيل ذلك مع الجهات ذات العلاقة التي تشرف على المستفيدين مباشرة.

وأردف السليمي أن الجميع يعمل على استحداث برامج ومجالات ضمن الشراكة؛ لخدمة المستفيدين وأبنائهم من البرامج التي تلائم مهاراتهم وطموحاتهم، وتساهم في توطين القطاع الخاص والاستفادة من الفئات التي يرعاها الفرع بالمنطقة.

وثمّن "السليمي" لفرع الموارد البشرية بحائل دوره الريادي في الحرص على مستفيديه ودمجهم مع المجتمع المحلي، عبر توقيعه الشراكات مع عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة.

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"الموارد البشرية" بحائل يوقّع عددًا من الشراكات مع القطاع الخاص
سبق

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة بحائل عددًا من الشراكات المجتمعيّة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار رجل الأعمال سلمان السليمي إلى أن شراكته مع فرع الموارد البشرية جاءت من منطلق إيمانه بالمسؤولية المجتمعية، وتفعيل ذلك مع الجهات ذات العلاقة التي تشرف على المستفيدين مباشرة.

وأردف السليمي أن الجميع يعمل على استحداث برامج ومجالات ضمن الشراكة؛ لخدمة المستفيدين وأبنائهم من البرامج التي تلائم مهاراتهم وطموحاتهم، وتساهم في توطين القطاع الخاص والاستفادة من الفئات التي يرعاها الفرع بالمنطقة.

وثمّن "السليمي" لفرع الموارد البشرية بحائل دوره الريادي في الحرص على مستفيديه ودمجهم مع المجتمع المحلي، عبر توقيعه الشراكات مع عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
11:52 AM

"الموارد البشرية" بحائل يوقّع عددًا من الشراكات مع القطاع الخاص

ضمن برامج المسؤولية المجتمعية ولخدمة المستفيدين من الفرع

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خالد السليمي - حائل
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وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة بحائل عددًا من الشراكات المجتمعيّة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار رجل الأعمال سلمان السليمي إلى أن شراكته مع فرع الموارد البشرية جاءت من منطلق إيمانه بالمسؤولية المجتمعية، وتفعيل ذلك مع الجهات ذات العلاقة التي تشرف على المستفيدين مباشرة.

وأردف السليمي أن الجميع يعمل على استحداث برامج ومجالات ضمن الشراكة؛ لخدمة المستفيدين وأبنائهم من البرامج التي تلائم مهاراتهم وطموحاتهم، وتساهم في توطين القطاع الخاص والاستفادة من الفئات التي يرعاها الفرع بالمنطقة.

وثمّن "السليمي" لفرع الموارد البشرية بحائل دوره الريادي في الحرص على مستفيديه ودمجهم مع المجتمع المحلي، عبر توقيعه الشراكات مع عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة.

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