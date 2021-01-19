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ولو بعربة.. سكان "نخيل خليص" يناشدون رفع كفاءة شبكات الاتصالات

تحسين أبراج الجوّال مطلب تنفيذه يفي بالتزامات الطلاب في الفصل الثاني

طالب سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوّال الموجودة بالمركز، إلى جانب استحداث أبراج أخرى، وتنويع الشبكات تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، الذي سيكون عن بُعد لأسابيع عدة بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": "نعاني نحن سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، والواقع شرقي المحافظة 90 كلم، من ضعف شبكات الاتصالات؛ حيث لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى أبراج، لا تفي بالغرض المنشود".

وأضافوا: "على الرغم من أن المركز يضم عدداً من الجهات الحكومية، من مركز إمارة ومركز صحي ومدارس ونحوها؛ إلا أنه يفتقر للاتصالات"؛ لافتين إلى أن عدد الطلاب يشارف 200 طالب؛ بينما يبلغ عدد الطالبات بالمركز 165 طالبة، جميعهم يتطلع لرفع كفاءة أبراج الجوّال في المركز والقرى التابعة له؛ وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني الجديد، والذي سيكون عن بُعد لعدة أسابيع وفق ما أعلنته وزارة التعليم بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وليتمكنوا من الدخول إلى بوابة عين ومنصة مدرستي.

وأشار السكان إلى أن القرى التابعة للمركز التي تفتقر لشبكة اتصال، هي: "قرية أم الملح، ونبط، وصفية، وثبل، وسدر، ووثرير، والشدخ، وعشرة، والحلقة العليا، والحلقة السفلي"، لافتين إلى أنه توجد أبراج لا تغطي المنطقة كاملة؛ مطالبين باستحداث أبراج لباقي الشركات، وعلى رأسها شركة الاتصالات السعودية STC ولو بعربة متنقلة، لكي يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول إلى بوابة عين ومنصة مدرستي.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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ولو بعربة.. سكان "نخيل خليص" يناشدون رفع كفاءة شبكات الاتصالات
سبق

طالب سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوّال الموجودة بالمركز، إلى جانب استحداث أبراج أخرى، وتنويع الشبكات تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، الذي سيكون عن بُعد لأسابيع عدة بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": "نعاني نحن سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، والواقع شرقي المحافظة 90 كلم، من ضعف شبكات الاتصالات؛ حيث لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى أبراج، لا تفي بالغرض المنشود".

وأضافوا: "على الرغم من أن المركز يضم عدداً من الجهات الحكومية، من مركز إمارة ومركز صحي ومدارس ونحوها؛ إلا أنه يفتقر للاتصالات"؛ لافتين إلى أن عدد الطلاب يشارف 200 طالب؛ بينما يبلغ عدد الطالبات بالمركز 165 طالبة، جميعهم يتطلع لرفع كفاءة أبراج الجوّال في المركز والقرى التابعة له؛ وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني الجديد، والذي سيكون عن بُعد لعدة أسابيع وفق ما أعلنته وزارة التعليم بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وليتمكنوا من الدخول إلى بوابة عين ومنصة مدرستي.

وأشار السكان إلى أن القرى التابعة للمركز التي تفتقر لشبكة اتصال، هي: "قرية أم الملح، ونبط، وصفية، وثبل، وسدر، ووثرير، والشدخ، وعشرة، والحلقة العليا، والحلقة السفلي"، لافتين إلى أنه توجد أبراج لا تغطي المنطقة كاملة؛ مطالبين باستحداث أبراج لباقي الشركات، وعلى رأسها شركة الاتصالات السعودية STC ولو بعربة متنقلة، لكي يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول إلى بوابة عين ومنصة مدرستي.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
09:35 AM

ولو بعربة.. سكان "نخيل خليص" يناشدون رفع كفاءة شبكات الاتصالات

تحسين أبراج الجوّال مطلب تنفيذه يفي بالتزامات الطلاب في الفصل الثاني

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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طالب سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوّال الموجودة بالمركز، إلى جانب استحداث أبراج أخرى، وتنويع الشبكات تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، الذي سيكون عن بُعد لأسابيع عدة بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": "نعاني نحن سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، والواقع شرقي المحافظة 90 كلم، من ضعف شبكات الاتصالات؛ حيث لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى أبراج، لا تفي بالغرض المنشود".

وأضافوا: "على الرغم من أن المركز يضم عدداً من الجهات الحكومية، من مركز إمارة ومركز صحي ومدارس ونحوها؛ إلا أنه يفتقر للاتصالات"؛ لافتين إلى أن عدد الطلاب يشارف 200 طالب؛ بينما يبلغ عدد الطالبات بالمركز 165 طالبة، جميعهم يتطلع لرفع كفاءة أبراج الجوّال في المركز والقرى التابعة له؛ وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني الجديد، والذي سيكون عن بُعد لعدة أسابيع وفق ما أعلنته وزارة التعليم بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وليتمكنوا من الدخول إلى بوابة عين ومنصة مدرستي.

وأشار السكان إلى أن القرى التابعة للمركز التي تفتقر لشبكة اتصال، هي: "قرية أم الملح، ونبط، وصفية، وثبل، وسدر، ووثرير، والشدخ، وعشرة، والحلقة العليا، والحلقة السفلي"، لافتين إلى أنه توجد أبراج لا تغطي المنطقة كاملة؛ مطالبين باستحداث أبراج لباقي الشركات، وعلى رأسها شركة الاتصالات السعودية STC ولو بعربة متنقلة، لكي يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول إلى بوابة عين ومنصة مدرستي.

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