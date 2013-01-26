النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد التشكيك في الصور المتداولة.. مواطن يوثّق فيديو لـ "قطع أشجار الليث"

فيما توعّدت "البيئة" الفاعل بالملاحقة والغرامة تجاوباً مع ما نشرته "سبق"

وثّق مواطن بالفيديو حادثة قطع أشجار القفَل بالليث، عقب التشكيك في مصداقية الصور المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهر الفيديو عدداً من الأشجار وهي ملقاة على الأرض بعد أن تعرّضت للقطع على أيدي مجهولين في منطقة تُسمى "البوانة" الواقعة على بُعد 70 كلم شرقي محافظة الليث.

وأكّد موثّق الفيديو الذي خصّ به "سبق"، أن الأشجار التي تعرّضت للقطع تتجاوز 38 شجرة من نوع "القفَل" دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى ذلك الفعل، مطالباً الجهات المختصّة بالوقوف على الموقع.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد توعدت قاطع أشجار الليث، بالملاحقة وتطبيق الغرامة المالية بحقه؛ نظير إقدامه على قطع أكثر من 38 شجرة من نوع "القفل"، شرقي الليث.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: "‏رحلة تنزه لمواطن تكشف كارثة ارتُكبت في حق البيئة بالليث"؛ حيث وثّق مواطن بمحافظة الليث كارثة بيئية تَمَثّلت في وجود عددٍ من أشجار "القفل" تجاوز 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرّضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد التشكيك في الصور المتداولة.. مواطن يوثّق فيديو لـ "قطع أشجار الليث"
سبق

وثّق مواطن بالفيديو حادثة قطع أشجار القفَل بالليث، عقب التشكيك في مصداقية الصور المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهر الفيديو عدداً من الأشجار وهي ملقاة على الأرض بعد أن تعرّضت للقطع على أيدي مجهولين في منطقة تُسمى "البوانة" الواقعة على بُعد 70 كلم شرقي محافظة الليث.

وأكّد موثّق الفيديو الذي خصّ به "سبق"، أن الأشجار التي تعرّضت للقطع تتجاوز 38 شجرة من نوع "القفَل" دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى ذلك الفعل، مطالباً الجهات المختصّة بالوقوف على الموقع.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد توعدت قاطع أشجار الليث، بالملاحقة وتطبيق الغرامة المالية بحقه؛ نظير إقدامه على قطع أكثر من 38 شجرة من نوع "القفل"، شرقي الليث.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: "‏رحلة تنزه لمواطن تكشف كارثة ارتُكبت في حق البيئة بالليث"؛ حيث وثّق مواطن بمحافظة الليث كارثة بيئية تَمَثّلت في وجود عددٍ من أشجار "القفل" تجاوز 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرّضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي المحافظة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
09:50 AM

بعد التشكيك في الصور المتداولة.. مواطن يوثّق فيديو لـ "قطع أشجار الليث"

فيما توعّدت "البيئة" الفاعل بالملاحقة والغرامة تجاوباً مع ما نشرته "سبق"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
6,133

وثّق مواطن بالفيديو حادثة قطع أشجار القفَل بالليث، عقب التشكيك في مصداقية الصور المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهر الفيديو عدداً من الأشجار وهي ملقاة على الأرض بعد أن تعرّضت للقطع على أيدي مجهولين في منطقة تُسمى "البوانة" الواقعة على بُعد 70 كلم شرقي محافظة الليث.

وأكّد موثّق الفيديو الذي خصّ به "سبق"، أن الأشجار التي تعرّضت للقطع تتجاوز 38 شجرة من نوع "القفَل" دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى ذلك الفعل، مطالباً الجهات المختصّة بالوقوف على الموقع.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد توعدت قاطع أشجار الليث، بالملاحقة وتطبيق الغرامة المالية بحقه؛ نظير إقدامه على قطع أكثر من 38 شجرة من نوع "القفل"، شرقي الليث.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: "‏رحلة تنزه لمواطن تكشف كارثة ارتُكبت في حق البيئة بالليث"؛ حيث وثّق مواطن بمحافظة الليث كارثة بيئية تَمَثّلت في وجود عددٍ من أشجار "القفل" تجاوز 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرّضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي المحافظة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,586
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,984

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة