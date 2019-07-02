الفيصل يعتمد مجلس إدارة ناديي الوحدة والفيصلي
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة سلطان بن موفق أزهر، وعضوية كلٍ من:
1- عبدالعزيز بن محمد القرشي (نائبًا للرئيس)
2- عبدالعزيز بن علاء الخيمي (عضوًا)
3- توفيق بن فؤاد تونسي (عضوًا)
4- عبدالله بن محمود الثقفي (عضوًا)
5- فيصل بن قايد بن سعيد(عضوًا).
كما اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الفيصلي لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج، وعضوية كلٍ من:
1- عبدالله بن محمد الضاوي (نائبًا للرئيس)
2- مساعد بن إبراهيم المويس (عضوًا)
3- وائل بن عبدالمحسن المدلج (عضوًا)
4- بندر بن صالح العتيبي (عضوًا)
5- ضاوي بن ناصر الضاوي (عضوًا)
6- مدلج بن إبراهيم اللعبون (عضوًا)
7- عبدالكريم بن عبدالله أبانمي(عضوًا).
الفيصل يعتمد مجلس إدارة ناديي الوحدة والفيصلي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-02
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة سلطان بن موفق أزهر، وعضوية كلٍ من:
1- عبدالعزيز بن محمد القرشي (نائبًا للرئيس)
2- عبدالعزيز بن علاء الخيمي (عضوًا)
3- توفيق بن فؤاد تونسي (عضوًا)
4- عبدالله بن محمود الثقفي (عضوًا)
5- فيصل بن قايد بن سعيد(عضوًا).
كما اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الفيصلي لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج، وعضوية كلٍ من:
1- عبدالله بن محمد الضاوي (نائبًا للرئيس)
2- مساعد بن إبراهيم المويس (عضوًا)
3- وائل بن عبدالمحسن المدلج (عضوًا)
4- بندر بن صالح العتيبي (عضوًا)
5- ضاوي بن ناصر الضاوي (عضوًا)
6- مدلج بن إبراهيم اللعبون (عضوًا)
7- عبدالكريم بن عبدالله أبانمي(عضوًا).
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:39 PM
الفيصل يعتمد مجلس إدارة ناديي الوحدة والفيصلي
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة سلطان بن موفق أزهر، وعضوية كلٍ من:
1- عبدالعزيز بن محمد القرشي (نائبًا للرئيس)
2- عبدالعزيز بن علاء الخيمي (عضوًا)
3- توفيق بن فؤاد تونسي (عضوًا)
4- عبدالله بن محمود الثقفي (عضوًا)
5- فيصل بن قايد بن سعيد(عضوًا).
كما اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الفيصلي لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج، وعضوية كلٍ من:
1- عبدالله بن محمد الضاوي (نائبًا للرئيس)
2- مساعد بن إبراهيم المويس (عضوًا)
3- وائل بن عبدالمحسن المدلج (عضوًا)
4- بندر بن صالح العتيبي (عضوًا)
5- ضاوي بن ناصر الضاوي (عضوًا)
6- مدلج بن إبراهيم اللعبون (عضوًا)
7- عبدالكريم بن عبدالله أبانمي(عضوًا).