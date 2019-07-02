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الفيصل يعتمد مجلس إدارة ناديي الوحدة والفيصلي

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة سلطان بن موفق أزهر، وعضوية كلٍ من:


1- عبدالعزيز بن محمد القرشي (نائبًا للرئيس)

2- عبدالعزيز بن علاء الخيمي (عضوًا)

3- توفيق بن فؤاد تونسي (عضوًا)

4- عبدالله بن محمود الثقفي (عضوًا)

5- فيصل بن قايد بن سعيد(عضوًا).

كما اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الفيصلي لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج، وعضوية كلٍ من:

1- عبدالله بن محمد الضاوي (نائبًا للرئيس)

2- مساعد بن إبراهيم المويس (عضوًا)

3- وائل بن عبدالمحسن المدلج (عضوًا)

4- بندر بن صالح العتيبي (عضوًا)

5- ضاوي بن ناصر الضاوي (عضوًا)

6- مدلج بن إبراهيم اللعبون (عضوًا)

7- عبدالكريم بن عبدالله أبانمي(عضوًا).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يعتمد مجلس إدارة ناديي الوحدة والفيصلي
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة سلطان بن موفق أزهر، وعضوية كلٍ من:


1- عبدالعزيز بن محمد القرشي (نائبًا للرئيس)

2- عبدالعزيز بن علاء الخيمي (عضوًا)

3- توفيق بن فؤاد تونسي (عضوًا)

4- عبدالله بن محمود الثقفي (عضوًا)

5- فيصل بن قايد بن سعيد(عضوًا).

كما اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الفيصلي لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج، وعضوية كلٍ من:

1- عبدالله بن محمد الضاوي (نائبًا للرئيس)

2- مساعد بن إبراهيم المويس (عضوًا)

3- وائل بن عبدالمحسن المدلج (عضوًا)

4- بندر بن صالح العتيبي (عضوًا)

5- ضاوي بن ناصر الضاوي (عضوًا)

6- مدلج بن إبراهيم اللعبون (عضوًا)

7- عبدالكريم بن عبدالله أبانمي(عضوًا).

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:39 PM

الفيصل يعتمد مجلس إدارة ناديي الوحدة والفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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41

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة سلطان بن موفق أزهر، وعضوية كلٍ من:


1- عبدالعزيز بن محمد القرشي (نائبًا للرئيس)

2- عبدالعزيز بن علاء الخيمي (عضوًا)

3- توفيق بن فؤاد تونسي (عضوًا)

4- عبدالله بن محمود الثقفي (عضوًا)

5- فيصل بن قايد بن سعيد(عضوًا).

كما اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الفيصلي لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج، وعضوية كلٍ من:

1- عبدالله بن محمد الضاوي (نائبًا للرئيس)

2- مساعد بن إبراهيم المويس (عضوًا)

3- وائل بن عبدالمحسن المدلج (عضوًا)

4- بندر بن صالح العتيبي (عضوًا)

5- ضاوي بن ناصر الضاوي (عضوًا)

6- مدلج بن إبراهيم اللعبون (عضوًا)

7- عبدالكريم بن عبدالله أبانمي(عضوًا).

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