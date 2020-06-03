امتدادًا للنجاحات المتواصلة لشبكة "سبق" الإعلامية، وفي مؤشر جديد على تنامي شعبيتها في المملكة والخليج، والمصداقية التي تتمتع بها لدى متابعيها في كافة الدول العربية، احتفلت الشبكة بوصول مشتركيها في خدمة "ديسكفري" على منصة Snap chat إلى مليون مشترك، وذلك في مقر شركة الاتجاه الرقمي Trend الشريك الاستراتيجي للشبكة في صناعة المحتوى وإدارة تطوير المنصات الرقمية. واستعرض الحفل بحضور رئيس تحرير صحيفة "سبق" علي الحازمي، و حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة Trend، وعبدالرحمن الجوهري نائب رئيس تحرير "سبق" للتخطيط والتطوير، وفايز الزيادي مدير الإعلام الجديد بصحيفة "سبق"، الإنجازات التي تحققت، حيث حقّق سناب "سبق" أكثر من 2.01 مليار مشاهدة، بزمن مشاهدة إجمالي وصل إلى 251 مليون دقيقة. وقال حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الرقمي Trend ، أحد شركاء "سناب شات" وصانعة محتوى "سبق ديسكفري": "النجاح الذي تحقق كان مخططاً له منذ انطلاق القناة في نوفمبر من عام 2018م، إذ سخّرت الشركة جميع إمكانياتها وكوادرها الفنية لتقديم المحتوى الإعلامي الجاذب والمناسب لكل شرائح الجمهور". وأضاف: "الشركة تتبع أحدث الأساليب في تحرير وتصميم وإخراج القصص الإخبارية والموضوعات التي تحظى بمتابعة الجمهور سواء في قناة سبق، أو غيرها القنوات التي تعمل الشركة على تطويرها". ومن جانبه أبدى علي الحازمي رئيس تحرير صحيفة "سبق"، سعادته بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين "سبق" وTrend والتي أثمرت عددًا من النجاحات الكبيرة، مؤكدًا أن الشبكة حريصة على تقديم المحتوى المميز لمتابعي "سبق" على كافة المنصات الإعلامية. جدير بالذكر أن "سبق" بدأت مؤخراً شراكات جديدة مع عدد من المنصات الرقمية الجماهيرية كمنصتي Tiktok وimo رغبة في خدمة جمهورها على التطبيقين، ولمواصلة النجاح الذي تحققه الشبكة على المنصات الإلكترونية المختلفة.

"سبق" تحتفل بالمليون الأول في "سناب شات" وبأكثر من 2 مليار مشاهدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-03 امتدادًا للنجاحات المتواصلة لشبكة "سبق" الإعلامية، وفي مؤشر جديد على تنامي شعبيتها في المملكة والخليج، والمصداقية التي تتمتع بها لدى متابعيها في كافة الدول العربية، احتفلت الشبكة بوصول مشتركيها في خدمة "ديسكفري" على منصة Snap chat إلى مليون مشترك، وذلك في مقر شركة الاتجاه الرقمي Trend الشريك الاستراتيجي للشبكة في صناعة المحتوى وإدارة تطوير المنصات الرقمية.



واستعرض الحفل بحضور رئيس تحرير صحيفة "سبق" علي الحازمي، و حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة Trend، وعبدالرحمن الجوهري نائب رئيس تحرير "سبق" للتخطيط والتطوير، وفايز الزيادي مدير الإعلام الجديد بصحيفة "سبق"، الإنجازات التي تحققت، حيث حقّق سناب "سبق" أكثر من 2.01 مليار مشاهدة، بزمن مشاهدة إجمالي وصل إلى 251 مليون دقيقة.



وقال حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الرقمي Trend ، أحد شركاء "سناب شات" وصانعة محتوى "سبق ديسكفري": "النجاح الذي تحقق كان مخططاً له منذ انطلاق القناة في نوفمبر من عام 2018م، إذ سخّرت الشركة جميع إمكانياتها وكوادرها الفنية لتقديم المحتوى الإعلامي الجاذب والمناسب لكل شرائح الجمهور".



وأضاف: "الشركة تتبع أحدث الأساليب في تحرير وتصميم وإخراج القصص الإخبارية والموضوعات التي تحظى بمتابعة الجمهور سواء في قناة سبق، أو غيرها القنوات التي تعمل الشركة على تطويرها".



ومن جانبه أبدى علي الحازمي رئيس تحرير صحيفة "سبق"، سعادته بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين "سبق" وTrend والتي أثمرت عددًا من النجاحات الكبيرة، مؤكدًا أن الشبكة حريصة على تقديم المحتوى المميز لمتابعي "سبق" على كافة المنصات الإعلامية.



جدير بالذكر أن "سبق" بدأت مؤخراً شراكات جديدة مع عدد من المنصات الرقمية الجماهيرية كمنصتي Tiktok وimo رغبة في خدمة جمهورها على التطبيقين، ولمواصلة النجاح الذي تحققه الشبكة على المنصات الإلكترونية المختلفة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 10:00 PM

اخر تعديل 03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 11:00 PM

"سبق" تحتفل بالمليون الأول في "سناب شات" وبأكثر من 2 مليار مشاهدة "الحازمي": الشبكة حريصة على تقديم المحتوى المميز لمتابعيها عبر جميع المنصات





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امتدادًا للنجاحات المتواصلة لشبكة "سبق" الإعلامية، وفي مؤشر جديد على تنامي شعبيتها في المملكة والخليج، والمصداقية التي تتمتع بها لدى متابعيها في كافة الدول العربية، احتفلت الشبكة بوصول مشتركيها في خدمة "ديسكفري" على منصة Snap chat إلى مليون مشترك، وذلك في مقر شركة الاتجاه الرقمي Trend الشريك الاستراتيجي للشبكة في صناعة المحتوى وإدارة تطوير المنصات الرقمية.



واستعرض الحفل بحضور رئيس تحرير صحيفة "سبق" علي الحازمي، و حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة Trend، وعبدالرحمن الجوهري نائب رئيس تحرير "سبق" للتخطيط والتطوير، وفايز الزيادي مدير الإعلام الجديد بصحيفة "سبق"، الإنجازات التي تحققت، حيث حقّق سناب "سبق" أكثر من 2.01 مليار مشاهدة، بزمن مشاهدة إجمالي وصل إلى 251 مليون دقيقة.



وقال حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الرقمي Trend ، أحد شركاء "سناب شات" وصانعة محتوى "سبق ديسكفري": "النجاح الذي تحقق كان مخططاً له منذ انطلاق القناة في نوفمبر من عام 2018م، إذ سخّرت الشركة جميع إمكانياتها وكوادرها الفنية لتقديم المحتوى الإعلامي الجاذب والمناسب لكل شرائح الجمهور".



وأضاف: "الشركة تتبع أحدث الأساليب في تحرير وتصميم وإخراج القصص الإخبارية والموضوعات التي تحظى بمتابعة الجمهور سواء في قناة سبق، أو غيرها القنوات التي تعمل الشركة على تطويرها".



ومن جانبه أبدى علي الحازمي رئيس تحرير صحيفة "سبق"، سعادته بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين "سبق" وTrend والتي أثمرت عددًا من النجاحات الكبيرة، مؤكدًا أن الشبكة حريصة على تقديم المحتوى المميز لمتابعي "سبق" على كافة المنصات الإعلامية.



جدير بالذكر أن "سبق" بدأت مؤخراً شراكات جديدة مع عدد من المنصات الرقمية الجماهيرية كمنصتي Tiktok وimo رغبة في خدمة جمهورها على التطبيقين، ولمواصلة النجاح الذي تحققه الشبكة على المنصات الإلكترونية المختلفة.