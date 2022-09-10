"نسما" تنفي طلبها تعيين 65 لبنانيًّا بمشروع البحر الأحمر وتؤكد دعمها لبرامج التوطين

بعدما نشرته مغردة لبنانية

نفت شركة نسما التغريدة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلان عن وجود 66 وظيفة مطلوب شغرها بمهندسين من الجنسية اللبنانية في مشروع مطار البحر الأحمر التي تنفذه شركة نسما.

وقالت الشركة: إن هذا الإعلان غير صحيح وإن أي إعلانات عن الشركة وما لديها من وظائف شاغرة؛ تكون فقط عبر القنوات الرسمية لشركة نسما وشركائهم، مع تأكيد حرصنا الدائم على دعم التوطين والمحتوى المحلي.