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"نسما" تنفي طلبها تعيين 65 لبنانيًّا بمشروع البحر الأحمر وتؤكد دعمها لبرامج التوطين

بعدما نشرته مغردة لبنانية

نفت شركة نسما التغريدة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلان عن وجود 66 وظيفة مطلوب شغرها بمهندسين من الجنسية اللبنانية في مشروع مطار البحر الأحمر التي تنفذه شركة نسما.

وقالت الشركة: إن هذا الإعلان غير صحيح وإن أي إعلانات عن الشركة وما لديها من وظائف شاغرة؛ تكون فقط عبر القنوات الرسمية لشركة نسما وشركائهم، مع تأكيد حرصنا الدائم على دعم التوطين والمحتوى المحلي.

شركة نسما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نسما" تنفي طلبها تعيين 65 لبنانيًّا بمشروع البحر الأحمر وتؤكد دعمها لبرامج التوطين
سبق

نفت شركة نسما التغريدة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلان عن وجود 66 وظيفة مطلوب شغرها بمهندسين من الجنسية اللبنانية في مشروع مطار البحر الأحمر التي تنفذه شركة نسما.

وقالت الشركة: إن هذا الإعلان غير صحيح وإن أي إعلانات عن الشركة وما لديها من وظائف شاغرة؛ تكون فقط عبر القنوات الرسمية لشركة نسما وشركائهم، مع تأكيد حرصنا الدائم على دعم التوطين والمحتوى المحلي.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
06:24 PM

"نسما" تنفي طلبها تعيين 65 لبنانيًّا بمشروع البحر الأحمر وتؤكد دعمها لبرامج التوطين

بعدما نشرته مغردة لبنانية

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عبدالله الراجحي - جدة
1
520

نفت شركة نسما التغريدة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلان عن وجود 66 وظيفة مطلوب شغرها بمهندسين من الجنسية اللبنانية في مشروع مطار البحر الأحمر التي تنفذه شركة نسما.

وقالت الشركة: إن هذا الإعلان غير صحيح وإن أي إعلانات عن الشركة وما لديها من وظائف شاغرة؛ تكون فقط عبر القنوات الرسمية لشركة نسما وشركائهم، مع تأكيد حرصنا الدائم على دعم التوطين والمحتوى المحلي.

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