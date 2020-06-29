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في ورشة عمل الرياض.. مجموعة العشرين تركز على مبادرات التجارة والاستثمار

بسبب الضرر الذي خلفته جائحة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية

قادت مجموعة عمل التجارة والاستثمار ورشة عمل مبادرة الرياض في 25 يونيو، وتبع ذلك مباشرة اجتماعات افتراضية متتابعة في يونيو 28-29 لإحراز تقدُّم في الإجراءات الرئيسية.

وتناولت ورشة عمل مبادرة الرياض مسائل استراتيجية فيها لوضع أُطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية. وقد أسهمت هذه الورشة رفيعة المستوى في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية، يُستند إليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف، وتوفر الدعم السياسي لذلك.

وقد ركزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار؛ وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على سلاسل الإمداد العالمية. وأعلن وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين في مايو الإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميَّيْن في الاستجابة للجائحة.

كما أدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار دورًا رئيسيًّا في تنفيذ ورصد هذه الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وبناء المرونة والاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية الاستثمار العالمي.

وتجتمع مجموعة عمل التجارة والاستثمار مرة أخرى في شهر أكتوبر قبل اجتماع وزراء التجارة والاستثمار؛ إذ تواصل العمل على إجراءات مجموعة العشرين ومبادرة الرياض.

وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.


مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ورشة عمل الرياض.. مجموعة العشرين تركز على مبادرات التجارة والاستثمار
سبق

قادت مجموعة عمل التجارة والاستثمار ورشة عمل مبادرة الرياض في 25 يونيو، وتبع ذلك مباشرة اجتماعات افتراضية متتابعة في يونيو 28-29 لإحراز تقدُّم في الإجراءات الرئيسية.

وتناولت ورشة عمل مبادرة الرياض مسائل استراتيجية فيها لوضع أُطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية. وقد أسهمت هذه الورشة رفيعة المستوى في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية، يُستند إليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف، وتوفر الدعم السياسي لذلك.

وقد ركزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار؛ وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على سلاسل الإمداد العالمية. وأعلن وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين في مايو الإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميَّيْن في الاستجابة للجائحة.

كما أدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار دورًا رئيسيًّا في تنفيذ ورصد هذه الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وبناء المرونة والاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية الاستثمار العالمي.

وتجتمع مجموعة عمل التجارة والاستثمار مرة أخرى في شهر أكتوبر قبل اجتماع وزراء التجارة والاستثمار؛ إذ تواصل العمل على إجراءات مجموعة العشرين ومبادرة الرياض.

وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.


29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
08:18 PM

في ورشة عمل الرياض.. مجموعة العشرين تركز على مبادرات التجارة والاستثمار

بسبب الضرر الذي خلفته جائحة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قادت مجموعة عمل التجارة والاستثمار ورشة عمل مبادرة الرياض في 25 يونيو، وتبع ذلك مباشرة اجتماعات افتراضية متتابعة في يونيو 28-29 لإحراز تقدُّم في الإجراءات الرئيسية.

وتناولت ورشة عمل مبادرة الرياض مسائل استراتيجية فيها لوضع أُطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية. وقد أسهمت هذه الورشة رفيعة المستوى في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية، يُستند إليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف، وتوفر الدعم السياسي لذلك.

وقد ركزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار؛ وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على سلاسل الإمداد العالمية. وأعلن وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين في مايو الإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميَّيْن في الاستجابة للجائحة.

كما أدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار دورًا رئيسيًّا في تنفيذ ورصد هذه الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وبناء المرونة والاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية الاستثمار العالمي.

وتجتمع مجموعة عمل التجارة والاستثمار مرة أخرى في شهر أكتوبر قبل اجتماع وزراء التجارة والاستثمار؛ إذ تواصل العمل على إجراءات مجموعة العشرين ومبادرة الرياض.

وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.


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