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إشراك الزوار والمتنزهين في مكافحة "التدخين والشيشة" بالطائف

معرض توعوي وعلاجي في أكبر منتزه

بدأ برنامج مكافحة التدخين في تنفيذ أحد أهم برامجه في أكبر منتزه بالطائف "الردف"؛ بهدف تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين والشيشة (تثقيف صحي - استشارات طبية - علاج بالمجان)، وإشراك الزوار في درء أخطار ومكافحة مخاطرهما.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، تجهيز معرض متكامل في المنتزه سيستمر لمدة 60 يوماً؛ لتعريف الزوار بخطورة التدخين والشيشة، ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة المضرة بالصحة تحت شعار" خذ الخطوة وأقلِع"، لافتاً إلى أن المعرض استقبل 30 شخصاً في أول أيامه.

وأضاف الحميدان أن المعرض يفتح أبوابه بعد صلاة العصر يومياً، داعياً الجميع إلى الاستفادة مما يقدم في المعرض من أساليب توعوية وعلاجية.

إلى ذلك كشف تقرير رسمي عن حجم العمل من قبل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف خلال الفترة الماضية.

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إشراك الزوار والمتنزهين في مكافحة "التدخين والشيشة" بالطائف
سبق

بدأ برنامج مكافحة التدخين في تنفيذ أحد أهم برامجه في أكبر منتزه بالطائف "الردف"؛ بهدف تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين والشيشة (تثقيف صحي - استشارات طبية - علاج بالمجان)، وإشراك الزوار في درء أخطار ومكافحة مخاطرهما.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، تجهيز معرض متكامل في المنتزه سيستمر لمدة 60 يوماً؛ لتعريف الزوار بخطورة التدخين والشيشة، ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة المضرة بالصحة تحت شعار" خذ الخطوة وأقلِع"، لافتاً إلى أن المعرض استقبل 30 شخصاً في أول أيامه.

وأضاف الحميدان أن المعرض يفتح أبوابه بعد صلاة العصر يومياً، داعياً الجميع إلى الاستفادة مما يقدم في المعرض من أساليب توعوية وعلاجية.

إلى ذلك كشف تقرير رسمي عن حجم العمل من قبل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف خلال الفترة الماضية.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:11 PM

إشراك الزوار والمتنزهين في مكافحة "التدخين والشيشة" بالطائف

معرض توعوي وعلاجي في أكبر منتزه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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بدأ برنامج مكافحة التدخين في تنفيذ أحد أهم برامجه في أكبر منتزه بالطائف "الردف"؛ بهدف تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين والشيشة (تثقيف صحي - استشارات طبية - علاج بالمجان)، وإشراك الزوار في درء أخطار ومكافحة مخاطرهما.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، تجهيز معرض متكامل في المنتزه سيستمر لمدة 60 يوماً؛ لتعريف الزوار بخطورة التدخين والشيشة، ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة المضرة بالصحة تحت شعار" خذ الخطوة وأقلِع"، لافتاً إلى أن المعرض استقبل 30 شخصاً في أول أيامه.

وأضاف الحميدان أن المعرض يفتح أبوابه بعد صلاة العصر يومياً، داعياً الجميع إلى الاستفادة مما يقدم في المعرض من أساليب توعوية وعلاجية.

إلى ذلك كشف تقرير رسمي عن حجم العمل من قبل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف خلال الفترة الماضية.

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