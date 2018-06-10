"أبابطين" يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بوزارة العدل

عبّر سعود بن عبدالله أبابطين، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الــ14 في وزارة العدل.

وقال أبابطين: أسأل الله أن يعينني على خدمة ديني ثم مليكي ووطني، وأن أكون عند حسن ظن القيادة؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل مزيد من الجهد والعطاء.