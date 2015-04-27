شاهد.. عطاءات السعودية تصل جزر فيحي غرب المحيط الهادي

عبر برنامج الملك سلمان للإفطار الذي تنفذه الشؤون الإسلامية

وصلت عطاءات المملكة الإنسانية في شهر رمضان المبارك جزر فيجي غرب المحيط الهادي بألفي كيلو متر ، حيث

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا وجمهورية فيجي

وجزر سليمان اليوم برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين، لمسلمي جمهورية جزر

فيجي لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هـ، والذي ينفذ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان الشيخ أنور الصولي، أن البرنامج رسالة محبة وإخاء وجه

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية جزر فيجي.

وأشار الشيخ أنور الصولي إلى أن البرنامج يستهدف توزيع 300 سلة غذائية و25 ألف وجبة إفطار بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ودور

الأيتام للتخفيف من معاناة المسلمين في هذا الشهر الكريم وفق رسالة البرنامج وأهدافه العامة.

وأعربت عدد من الشخصيات الإسلامية في جمهورية جزر فيجي عن شكرها وتقديرها وامتنانها للمملكة وقيادتها وشعبها، على هذه

البرامج الإنسانية، والتي خففت على المحتاجين في تلك الدول من المعاناة لاسيما في ظل الظروف الحالية التي سببتها جائحة "كورونا".