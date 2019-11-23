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شاهد.. زيارة من "بلدي جدة" لحي الروابي 5 تحمل البشرى للأهالي

بحثوا معهم أهمّ المتطلبات.. و"المحمدي": هدفنا إيصال صوت المواطن

أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة عبدالله دخيل الله المحمدي، أن حي الروابي 5 من الأحياء التي عمل المجلس على حلّ مطالب سكانها ورفعها إلى الجهات المختصة.

وبيّن المجلس أنه ركّز في فترة سابقة على أهم المتطلبات للحي، واستمع إلى شكاوى ومطالب الأهالي، وذلك في إشارة إلى التعاون الكبير مع الشركة الوطنية للمياه، والذي أثمر عن ترسية مشروع ربط منازل الحي بشبكة الخطوط الرئيسة للصرف خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال قيام رئيس المجلس بجولة للحي، برفقة ممثل الدائرة الانتخابية عائض بن درهم، وأمين عام المجلس عيسى الصحفي؛ حيث التقوا الأهالي وبحثوا معهم أهم متطلبات الحي، والتي تمثلت في الاهتمام بالحدائق والإنارة وربط الحي بشبكة الصرف الصحي الرئيسة.

وقد زفّ رئيس المجلس "المحمدي"، وعضو المجلس عائض بن درهم؛ البشرى لسكان الحي بتفاعل شركة المياه الوطنية وترسية المشروع على إحدى الشركات، والعمل جارٍ لتسليم الشركة الموقعَ للبدء في التنفيذ.

وقال "المحمدي": "نحن في المجلس نعمل على إيصال صوت المواطن للجهات المختصة"، مؤكدًا أن تلك الجولات التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية، والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم.

وأكد أن بعض المطالب الأساسية هي ما نسعى إلى حلّه مع الجهات المعنية، والتي تتمثل في: السفلتة والإنارة وتحسين المداخل للحي، منوهًا إلى أن من صميم أعمال المجلس البلدي هو التفاعل مع مطالب المواطنين، والوصول إلى مواقعهم وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها.

رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. زيارة من "بلدي جدة" لحي الروابي 5 تحمل البشرى للأهالي
سبق

أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة عبدالله دخيل الله المحمدي، أن حي الروابي 5 من الأحياء التي عمل المجلس على حلّ مطالب سكانها ورفعها إلى الجهات المختصة.

وبيّن المجلس أنه ركّز في فترة سابقة على أهم المتطلبات للحي، واستمع إلى شكاوى ومطالب الأهالي، وذلك في إشارة إلى التعاون الكبير مع الشركة الوطنية للمياه، والذي أثمر عن ترسية مشروع ربط منازل الحي بشبكة الخطوط الرئيسة للصرف خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال قيام رئيس المجلس بجولة للحي، برفقة ممثل الدائرة الانتخابية عائض بن درهم، وأمين عام المجلس عيسى الصحفي؛ حيث التقوا الأهالي وبحثوا معهم أهم متطلبات الحي، والتي تمثلت في الاهتمام بالحدائق والإنارة وربط الحي بشبكة الصرف الصحي الرئيسة.

وقد زفّ رئيس المجلس "المحمدي"، وعضو المجلس عائض بن درهم؛ البشرى لسكان الحي بتفاعل شركة المياه الوطنية وترسية المشروع على إحدى الشركات، والعمل جارٍ لتسليم الشركة الموقعَ للبدء في التنفيذ.

وقال "المحمدي": "نحن في المجلس نعمل على إيصال صوت المواطن للجهات المختصة"، مؤكدًا أن تلك الجولات التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية، والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم.

وأكد أن بعض المطالب الأساسية هي ما نسعى إلى حلّه مع الجهات المعنية، والتي تتمثل في: السفلتة والإنارة وتحسين المداخل للحي، منوهًا إلى أن من صميم أعمال المجلس البلدي هو التفاعل مع مطالب المواطنين، والوصول إلى مواقعهم وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:41 PM

شاهد.. زيارة من "بلدي جدة" لحي الروابي 5 تحمل البشرى للأهالي

بحثوا معهم أهمّ المتطلبات.. و"المحمدي": هدفنا إيصال صوت المواطن

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
10,692

أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة عبدالله دخيل الله المحمدي، أن حي الروابي 5 من الأحياء التي عمل المجلس على حلّ مطالب سكانها ورفعها إلى الجهات المختصة.

وبيّن المجلس أنه ركّز في فترة سابقة على أهم المتطلبات للحي، واستمع إلى شكاوى ومطالب الأهالي، وذلك في إشارة إلى التعاون الكبير مع الشركة الوطنية للمياه، والذي أثمر عن ترسية مشروع ربط منازل الحي بشبكة الخطوط الرئيسة للصرف خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال قيام رئيس المجلس بجولة للحي، برفقة ممثل الدائرة الانتخابية عائض بن درهم، وأمين عام المجلس عيسى الصحفي؛ حيث التقوا الأهالي وبحثوا معهم أهم متطلبات الحي، والتي تمثلت في الاهتمام بالحدائق والإنارة وربط الحي بشبكة الصرف الصحي الرئيسة.

وقد زفّ رئيس المجلس "المحمدي"، وعضو المجلس عائض بن درهم؛ البشرى لسكان الحي بتفاعل شركة المياه الوطنية وترسية المشروع على إحدى الشركات، والعمل جارٍ لتسليم الشركة الموقعَ للبدء في التنفيذ.

وقال "المحمدي": "نحن في المجلس نعمل على إيصال صوت المواطن للجهات المختصة"، مؤكدًا أن تلك الجولات التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية، والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم.

وأكد أن بعض المطالب الأساسية هي ما نسعى إلى حلّه مع الجهات المعنية، والتي تتمثل في: السفلتة والإنارة وتحسين المداخل للحي، منوهًا إلى أن من صميم أعمال المجلس البلدي هو التفاعل مع مطالب المواطنين، والوصول إلى مواقعهم وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها.

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