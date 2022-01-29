"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة الإعلان عن يوم التأسيس

أكد أنه سيبقى خالدًا في ذاكرة كل مواطن سعودي

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، التهنئة والمباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس الذي تم الإعلان عنه بأمر ملكي مبارك.

وقال "العثيم": إن الإعلان عن يوم التأسيس يؤكد حرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على إبراز العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، ويعد اعتزازًا بالجذور الراسخة والتاريخ المضيء، وارتباط أبنائها بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى في العام 1139هـ 1727م، والإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحّدها وأسسها باسم المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أرسى دعائم الوحدة والتنمية والبناء واستشراف المستقبل بكل ثقة، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه المبارك في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبيّن "العثيم" أن يوم التأسيس سيبقى يومًا خالدًا في ذاكرة كل سعودي ومصدر اعتزاز وفخر بجذور هذه الدولة المباركة واستذكار تاريخها العريق، وتأكيدًا لما وصلت إليه من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم.

وأضاف: الإعلان عن يوم التأسيس يَهِل علينا ومسيرة الخير في مملكتنا المباركة تشهد فصولًا جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء؛ فعلى المستوى الداخلي تتواصل مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على المنجزات الضخمة والتحولات الكبرى التي حققتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وعلى المستوى الخارجي تواصل المملكة دورها المؤثر في المجتمع الدولي لتعزيز علاقاتها الخارجية على أسس من الشراكة الناجحة كقوة محبة للخير وداعمة لتحقيق الأمن والسلام والتسامح.

واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.