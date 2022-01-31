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"رسمياً" .. الأهلي يوافق على بيع الفترة المتبقية في عقد " العويس " للهلال

في الدقائق الأخيرة من " الميركاتو الشتوي "

أعلن نادي الهلال ،اليوم الأحد، عن شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب محمد العويس، والقادم من النادي الأهلي لينضم للفريق من الفترة الشتوية الحالية.

وكان نادي الهلال، وقع عقداً مع محمد العويس يوم 9 يناير الجاري، لمدة 3 أعوام، بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع دون العودة إلى ناديه.

الأهلي الهلال العويس الميركاتو الشتوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رسمياً" .. الأهلي يوافق على بيع الفترة المتبقية في عقد " العويس " للهلال
سبق

أعلن نادي الهلال ،اليوم الأحد، عن شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب محمد العويس، والقادم من النادي الأهلي لينضم للفريق من الفترة الشتوية الحالية.

وكان نادي الهلال، وقع عقداً مع محمد العويس يوم 9 يناير الجاري، لمدة 3 أعوام، بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع دون العودة إلى ناديه.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
12:04 AM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:05 AM

"رسمياً" .. الأهلي يوافق على بيع الفترة المتبقية في عقد " العويس " للهلال

في الدقائق الأخيرة من " الميركاتو الشتوي "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,028

أعلن نادي الهلال ،اليوم الأحد، عن شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب محمد العويس، والقادم من النادي الأهلي لينضم للفريق من الفترة الشتوية الحالية.

وكان نادي الهلال، وقع عقداً مع محمد العويس يوم 9 يناير الجاري، لمدة 3 أعوام، بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع دون العودة إلى ناديه.

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142 مليون ..

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