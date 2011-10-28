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تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 40.86 دولارًا للبرميل

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20٪

تراجعت أسعار النفط نحو 2% اليوم الأربعاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق؛ حيث أدى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وتزايد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى تأجيج المخاوف من تخمة المعروض في النفط وتراجع الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 75 سنتًا، أو 1.80٪، إلى 40.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد بنحو 2٪ في اليوم السابق؛ وفق "رويترز".

وانخفض سعر النفط الأمريكي 87 سنتًا، أو 2.20٪، إلى 38.70 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6٪ يوم الثلاثاء.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 40.86 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط نحو 2% اليوم الأربعاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق؛ حيث أدى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وتزايد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى تأجيج المخاوف من تخمة المعروض في النفط وتراجع الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 75 سنتًا، أو 1.80٪، إلى 40.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد بنحو 2٪ في اليوم السابق؛ وفق "رويترز".

وانخفض سعر النفط الأمريكي 87 سنتًا، أو 2.20٪، إلى 38.70 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6٪ يوم الثلاثاء.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:45 AM

تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 40.86 دولارًا للبرميل

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20٪

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط نحو 2% اليوم الأربعاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق؛ حيث أدى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وتزايد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى تأجيج المخاوف من تخمة المعروض في النفط وتراجع الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 75 سنتًا، أو 1.80٪، إلى 40.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد بنحو 2٪ في اليوم السابق؛ وفق "رويترز".

وانخفض سعر النفط الأمريكي 87 سنتًا، أو 2.20٪، إلى 38.70 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6٪ يوم الثلاثاء.

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