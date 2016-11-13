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نقل مباشر لعمليات جراحة العيون للمشاركين بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس

ينطلق الأربعاء القادم ولمدة 4 أيام .. ويحظى باعتماد من هيئة التخصصات الصحية

كشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني أن ما يميّز المؤتمر هذا العام هو النقل الحي المباشر التفاعلي لعمليات جراحة العيون التي يتم إجراؤها في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أنه العمليات سيتم نقلها إلى المؤتمر الذي يُقام في ريتز كارلتون بجدة خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر الجاري ما يُسهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها.

وقال "القحطاني" إن هذا النقل من أوائل المبادرات للنقل الحي في هذا المجال في السعودية، مضيفًا أن الهدف من البث المباشر هو متابعة المختصين المشاركين في المؤتمر للتطور الحاصل في عمليات العيون، بالإضافة إلى الهدف التعليمي وفتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر وكأنهم داخل غرفة العمليات ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية.

وأشار "القحطاني" إلي أن المؤتمر الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء القادم، وعلى مدى أربعة أيام، يحظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين، وتنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلاً بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فرع جدة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الطبية، وبمشاركة الأكاديمية الأمريكية والمدرسة الأوروبية للعيون.

يُذكر أن المؤتمر يعد منصة التقاء أطباء العيون ومساعديهم واختصاصيي البصريات وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون من داخل المملكة وخارجها.

ويواصل المؤتمر حتى الآن استقبال الراغبين من المشاركين على هذا الرابط http://rsos-jeddah.com

مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نقل مباشر لعمليات جراحة العيون للمشاركين بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس
سبق

كشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني أن ما يميّز المؤتمر هذا العام هو النقل الحي المباشر التفاعلي لعمليات جراحة العيون التي يتم إجراؤها في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أنه العمليات سيتم نقلها إلى المؤتمر الذي يُقام في ريتز كارلتون بجدة خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر الجاري ما يُسهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها.

وقال "القحطاني" إن هذا النقل من أوائل المبادرات للنقل الحي في هذا المجال في السعودية، مضيفًا أن الهدف من البث المباشر هو متابعة المختصين المشاركين في المؤتمر للتطور الحاصل في عمليات العيون، بالإضافة إلى الهدف التعليمي وفتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر وكأنهم داخل غرفة العمليات ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية.

وأشار "القحطاني" إلي أن المؤتمر الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء القادم، وعلى مدى أربعة أيام، يحظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين، وتنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلاً بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فرع جدة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الطبية، وبمشاركة الأكاديمية الأمريكية والمدرسة الأوروبية للعيون.

يُذكر أن المؤتمر يعد منصة التقاء أطباء العيون ومساعديهم واختصاصيي البصريات وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون من داخل المملكة وخارجها.

ويواصل المؤتمر حتى الآن استقبال الراغبين من المشاركين على هذا الرابط http://rsos-jeddah.com

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
08:59 PM

نقل مباشر لعمليات جراحة العيون للمشاركين بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس

ينطلق الأربعاء القادم ولمدة 4 أيام .. ويحظى باعتماد من هيئة التخصصات الصحية

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علي السحاري - القنفذة
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كشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني أن ما يميّز المؤتمر هذا العام هو النقل الحي المباشر التفاعلي لعمليات جراحة العيون التي يتم إجراؤها في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أنه العمليات سيتم نقلها إلى المؤتمر الذي يُقام في ريتز كارلتون بجدة خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر الجاري ما يُسهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها.

وقال "القحطاني" إن هذا النقل من أوائل المبادرات للنقل الحي في هذا المجال في السعودية، مضيفًا أن الهدف من البث المباشر هو متابعة المختصين المشاركين في المؤتمر للتطور الحاصل في عمليات العيون، بالإضافة إلى الهدف التعليمي وفتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر وكأنهم داخل غرفة العمليات ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية.

وأشار "القحطاني" إلي أن المؤتمر الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء القادم، وعلى مدى أربعة أيام، يحظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين، وتنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلاً بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فرع جدة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الطبية، وبمشاركة الأكاديمية الأمريكية والمدرسة الأوروبية للعيون.

يُذكر أن المؤتمر يعد منصة التقاء أطباء العيون ومساعديهم واختصاصيي البصريات وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون من داخل المملكة وخارجها.

ويواصل المؤتمر حتى الآن استقبال الراغبين من المشاركين على هذا الرابط http://rsos-jeddah.com

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