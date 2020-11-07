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شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص استولوا على مبالغ من الصراف الآلي

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين.

وقلال "الكريديس": تم القبض عليهم (ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص استولوا على مبالغ من الصراف الآلي
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين.

وقلال "الكريديس": تم القبض عليهم (ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
06:01 PM

شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص استولوا على مبالغ من الصراف الآلي

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,557

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين.

وقلال "الكريديس": تم القبض عليهم (ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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