"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المهد ووادي الفرع
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ12 ظهرًا، سيستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المهد ووادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-02
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ12 ظهرًا، سيستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:01 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المهد ووادي الفرع
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ12 ظهرًا، سيستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.