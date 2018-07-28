النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية

ضرورة الاحتفاظ بمستندات الحجوزات والتأمين

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبر موقعها على منصة "تويتر" للمواطنين الراغبين في السفر لمنطقة أوروبا عن تحديث شروط الدخول لدول منطقة "شنغن" ومنها هولندا.

وذكرت السفارة أنه في حال كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فعليه الحصول على تأشيرة الشنغن من الدولة المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.

وأضافت أنه في حال كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، مثل قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي يخطط المسافر البقاء فيها لأطول فترة، وإذا كان المسافر يخطط لقضاء قدر متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن تكون التأشيرة مستخرجة من الدولة الأولى في محطات الزيارة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من أوراق الحجوزات والتأمين الطبي.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

اعلان
تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية
سبق

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبر موقعها على منصة "تويتر" للمواطنين الراغبين في السفر لمنطقة أوروبا عن تحديث شروط الدخول لدول منطقة "شنغن" ومنها هولندا.

وذكرت السفارة أنه في حال كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فعليه الحصول على تأشيرة الشنغن من الدولة المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.

وأضافت أنه في حال كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، مثل قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي يخطط المسافر البقاء فيها لأطول فترة، وإذا كان المسافر يخطط لقضاء قدر متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن تكون التأشيرة مستخرجة من الدولة الأولى في محطات الزيارة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من أوراق الحجوزات والتأمين الطبي.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
07:12 PM

تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية

ضرورة الاحتفاظ بمستندات الحجوزات والتأمين

A A A
خالد خليل - الرياض
0
11,982

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبر موقعها على منصة "تويتر" للمواطنين الراغبين في السفر لمنطقة أوروبا عن تحديث شروط الدخول لدول منطقة "شنغن" ومنها هولندا.

وذكرت السفارة أنه في حال كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فعليه الحصول على تأشيرة الشنغن من الدولة المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.

وأضافت أنه في حال كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، مثل قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي يخطط المسافر البقاء فيها لأطول فترة، وإذا كان المسافر يخطط لقضاء قدر متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن تكون التأشيرة مستخرجة من الدولة الأولى في محطات الزيارة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من أوراق الحجوزات والتأمين الطبي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة