ووصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، إلى مقر انعقاد القمة الخليجية، لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بولي عهد الكويت فور نزوله من سلم الطائرة قائلاً: "يا الله حيه"، بعد وصوله ممثلاً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لترؤس وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية الـ 42.

التقطت عدسة الكاميرا ترحيب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بولي عهد الكويت مشعل الجابر الصباح أثناء وصوله الرياض؛ للمشاركة في القمة الخليجية.

"يا الله حيه".. شاهد كيف استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد الكويت ياسر نجدي سبق 2021-12-14 التقطت عدسة الكاميرا ترحيب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بولي عهد الكويت مشعل الجابر الصباح أثناء وصوله الرياض؛ للمشاركة في القمة الخليجية. ورحب الأمير محمد بن سلمان بولي عهد الكويت فور نزوله من سلم الطائرة قائلاً: "يا الله حيه"، بعد وصوله ممثلاً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لترؤس وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية الـ 42. ووصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، إلى مقر انعقاد القمة الخليجية، لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.



14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 08:30 PM

"يا الله حيه".. شاهد كيف استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد الكويت لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي





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التقطت عدسة الكاميرا ترحيب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بولي عهد الكويت مشعل الجابر الصباح أثناء وصوله الرياض؛ للمشاركة في القمة الخليجية.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بولي عهد الكويت فور نزوله من سلم الطائرة قائلاً: "يا الله حيه"، بعد وصوله ممثلاً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لترؤس وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية الـ 42.

ووصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، إلى مقر انعقاد القمة الخليجية، لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

