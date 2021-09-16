بالصور.. "رئاسة الحرمين" تباشر أعمال صيانة وتنظيف إطار الحجر الأسود

"السويهري": يتم العمل على مدار الساعة من خلال كوادر وطنية مدرَّبة

أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الأستاذ أحمد بن مساعد السويهري، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بمباشرة أعمال صيانة وتنظيف إطار الحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناء على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي.

وأوضح "السويهري" أن أعمال الصيانة للكعبة المشرفة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الملاحظات كافة على الفور، وذلك من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، وتتم مباشرة أعمال الصيانة والتنظيف من قِبل الفريق المختص لإدارة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام.

وأفاد مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة فهد بن حضيض الجابري بأن إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام قامت بأعمال تنظيف وصيانة لإطارَيْ الحجر الأسود والركن اليماني، المعمولَيْن بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب، وكذلك تم تغيير مقبض رجل الأمن أعلى الحجر الأسود.

وقدَّم المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي الشكر والتقدير للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لحرصه، ومتابعته الحثيثة ، ورعايته لكل ما من شأنه تسخير الإمكانات البشرية والمادية كافة لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق ما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.