وزير التعليم يصدر قرارًا بتمديد تكليف "آل شريم" مديرًا لتعليم محايل عسير
رفع شكره للوزير على هذه الثقة مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم مديرًا للتعليم بمحايل عسير، ابتداءً من تاريخ انتهاء تكليفه وحتى 1441/10/26هـ
ورفع "آل شريم" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
وزير التعليم يصدر قرارًا بتمديد تكليف "آل شريم" مديرًا لتعليم محايل عسير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-05-27
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم مديرًا للتعليم بمحايل عسير، ابتداءً من تاريخ انتهاء تكليفه وحتى 1441/10/26هـ
ورفع "آل شريم" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
08:30 PM
وزير التعليم يصدر قرارًا بتمديد تكليف "آل شريم" مديرًا لتعليم محايل عسير
رفع شكره للوزير على هذه الثقة مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم مديرًا للتعليم بمحايل عسير، ابتداءً من تاريخ انتهاء تكليفه وحتى 1441/10/26هـ
ورفع "آل شريم" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.