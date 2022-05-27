وزير التعليم يصدر قرارًا بتمديد تكليف "آل شريم" مديرًا لتعليم محايل عسير

رفع شكره للوزير على هذه الثقة مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم مديرًا للتعليم بمحايل عسير، ابتداءً من تاريخ انتهاء تكليفه وحتى 1441/10/26هـ

ورفع "آل شريم" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.