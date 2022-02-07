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"H" متربع ولا مطرية معتبرة لـ 5 أيام.. "المسند" يطرح 4 أسئلة حاسمة ويجيب!

فيما توقّع اليوم استقراراً جوياً عاماً مع نشاط الرياح السطحية الشمالية في الشرقية

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً مع نشاط الرياح السطحية الشمالية في الشرقية.

وأوضح، عبر حسابه على "تويتر": "المرتفع الجوي (H) يتربع فوق أجوائنا، يحجب ـ بإذن الله تعالى ـ المنخفضات الرطبة الممطرة لبضعة أيام، وعليه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام مقبلة.

وتساءل "المسند"؛ تساؤلات عدة، وجاءت كالآتي: "س: كم بقي في فصل الشتاء؟ ج: تبقى على انتهاء الشتاء وبداية الربيع، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية وتعامدها على خط الاستواء، 45 يوماً". "س: كم بقي على موسم الأمطار وينتهي؟ ج: عادة ينتهي بنهاية مايو، وعليه، فقد تبقى نحو 116 يوماً، "وتُستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية".

وأردف: "س: هل الفترة هذه هي (بياع الخبل عباته)؟ ج: لا.. (بياع الخبل عباته) تُطلق في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب". "س: هل انتهت موجات البرد؟ ج: لا.. وعادة تتخلل الشبط، كما المربعانية، موجات دافئة مؤقتة، والموجات الباردة قد تعاود".

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"H" متربع ولا مطرية معتبرة لـ 5 أيام.. "المسند" يطرح 4 أسئلة حاسمة ويجيب!
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً مع نشاط الرياح السطحية الشمالية في الشرقية.

وأوضح، عبر حسابه على "تويتر": "المرتفع الجوي (H) يتربع فوق أجوائنا، يحجب ـ بإذن الله تعالى ـ المنخفضات الرطبة الممطرة لبضعة أيام، وعليه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام مقبلة.

وتساءل "المسند"؛ تساؤلات عدة، وجاءت كالآتي: "س: كم بقي في فصل الشتاء؟ ج: تبقى على انتهاء الشتاء وبداية الربيع، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية وتعامدها على خط الاستواء، 45 يوماً". "س: كم بقي على موسم الأمطار وينتهي؟ ج: عادة ينتهي بنهاية مايو، وعليه، فقد تبقى نحو 116 يوماً، "وتُستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية".

وأردف: "س: هل الفترة هذه هي (بياع الخبل عباته)؟ ج: لا.. (بياع الخبل عباته) تُطلق في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب". "س: هل انتهت موجات البرد؟ ج: لا.. وعادة تتخلل الشبط، كما المربعانية، موجات دافئة مؤقتة، والموجات الباردة قد تعاود".

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
08:51 AM

"H" متربع ولا مطرية معتبرة لـ 5 أيام.. "المسند" يطرح 4 أسئلة حاسمة ويجيب!

فيما توقّع اليوم استقراراً جوياً عاماً مع نشاط الرياح السطحية الشمالية في الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً مع نشاط الرياح السطحية الشمالية في الشرقية.

وأوضح، عبر حسابه على "تويتر": "المرتفع الجوي (H) يتربع فوق أجوائنا، يحجب ـ بإذن الله تعالى ـ المنخفضات الرطبة الممطرة لبضعة أيام، وعليه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام مقبلة.

وتساءل "المسند"؛ تساؤلات عدة، وجاءت كالآتي: "س: كم بقي في فصل الشتاء؟ ج: تبقى على انتهاء الشتاء وبداية الربيع، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية وتعامدها على خط الاستواء، 45 يوماً". "س: كم بقي على موسم الأمطار وينتهي؟ ج: عادة ينتهي بنهاية مايو، وعليه، فقد تبقى نحو 116 يوماً، "وتُستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية".

وأردف: "س: هل الفترة هذه هي (بياع الخبل عباته)؟ ج: لا.. (بياع الخبل عباته) تُطلق في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب". "س: هل انتهت موجات البرد؟ ج: لا.. وعادة تتخلل الشبط، كما المربعانية، موجات دافئة مؤقتة، والموجات الباردة قد تعاود".

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