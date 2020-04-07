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روسيا تطور لقاحاً ضد كورونا أدرجته "الصحة العالمية" ضمن اللقاحات الواعدة

سيكون جاهزاً بعد 11 شهراً

أعلن معهد بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره في روسيا حالياً أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.


وقال المكتب الإعلامي للمعهد لوكالة "سبوتنيك": "اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية".


وكانت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، قالت، أواخر الشهر الماضي، إن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزاً بعد 11 شهراً.

روسيا منظمة الصحة العالمية معهد بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال فيروس كورونا الجديد

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روسيا تطور لقاحاً ضد كورونا أدرجته "الصحة العالمية" ضمن اللقاحات الواعدة
سبق

أعلن معهد بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره في روسيا حالياً أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.


وقال المكتب الإعلامي للمعهد لوكالة "سبوتنيك": "اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية".


وكانت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، قالت، أواخر الشهر الماضي، إن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزاً بعد 11 شهراً.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:52 PM

روسيا تطور لقاحاً ضد كورونا أدرجته "الصحة العالمية" ضمن اللقاحات الواعدة

سيكون جاهزاً بعد 11 شهراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره في روسيا حالياً أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.


وقال المكتب الإعلامي للمعهد لوكالة "سبوتنيك": "اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية".


وكانت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، قالت، أواخر الشهر الماضي، إن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزاً بعد 11 شهراً.

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