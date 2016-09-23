"جونسون" يدعو فرنسا إلى تمالك نفسها حيال "صفقة الغواصات"

اعتبر أنها تشكّل تقدماً كبيراً للأمن العالمي

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، فرنسا إلى الهدوء وتمالك نفسها، بعد غضبها من الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي حملت أستراليا إلى فسخ عقد ضخم لشراء غواصات فرنسية.

وقال "جونسون" خلال زيارة إلى واشنطن: "أعتقد أن الوقت حان لبعض أعز أصدقائنا في العالم ليتمالكوا أنفسهم بشأن هذه المسألة برمتها"، وفقاً لـ"فرانس 24".

واعتبر أن التحالف الاستراتيجي بين الدول الثلاث المعروف باسم "أوكوس"، يشكل تقدماً كبيراً من أجل الأمن العالمي.