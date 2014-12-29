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عسير.. 99% نسبة الدخول لـ"مدرستي" و3600 بلاغ محلول

إحصاءات عن الفصل الأول.. القادة والزيارات الإشرافية 100%

سجلت مؤشرات الدخول العامة لكافة مستخدمي ومستخدمات منصة "مدرستي" بتعليم عسير، ما نسبته 99.26%؛ وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن نسبة دخول الطلاب والطالبات للمنصة، ارتفعت لتصل 99.20%؛ فيما بلغت نسبة دخول قادة وقائدات المدارس 100%، والمعلمين والمعلمات 99.90%، كما ارتفعت عدد الزيارات الإشرافية لتصل 100%.

وأشار إلى أن الإدارة قامت بعدة إجراءات لدعم المنصة من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم الدعم التقني لمستخدمي ومستخدمات المنصة، وإقامة ملتقيات افتراضية لمدة 22 ساعة استفاد منها 14.001 مشاركًا ومشاركة، والإعداد للمنشورات والأدلة الإرشادية بشكل دوري، وتنفيذ العديد من الورش التدريبية للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.

من جهته، بيّن مدير إدارة تقنية المعلومات محمد آل كاسي، أنه تم إنشاء غرفة دعم فني وقنوات تواصل وتشكيل فِرَق عمل "بنين وبنات" لتقديم الدعم التقني اللازم لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة، وتباينت بلاغات الدعم الفني لمنصة "مدرستي" ما بين بلاغات النموذج الإلكتروني التي وصلت 977 بلاغًا، وبين 2715 بلاغًا أخرى، وبلغ إجمالي البلاغات المحلولة 3692 بلاغًا؛ لافتًا إلى أن 64 طالبًا وطالبة استفادوا من مبادرة "مكن" لدعم الطلاب والأسر من ذوي الدخل المحدود.

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عسير.. 99% نسبة الدخول لـ"مدرستي" و3600 بلاغ محلول
سبق

سجلت مؤشرات الدخول العامة لكافة مستخدمي ومستخدمات منصة "مدرستي" بتعليم عسير، ما نسبته 99.26%؛ وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن نسبة دخول الطلاب والطالبات للمنصة، ارتفعت لتصل 99.20%؛ فيما بلغت نسبة دخول قادة وقائدات المدارس 100%، والمعلمين والمعلمات 99.90%، كما ارتفعت عدد الزيارات الإشرافية لتصل 100%.

وأشار إلى أن الإدارة قامت بعدة إجراءات لدعم المنصة من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم الدعم التقني لمستخدمي ومستخدمات المنصة، وإقامة ملتقيات افتراضية لمدة 22 ساعة استفاد منها 14.001 مشاركًا ومشاركة، والإعداد للمنشورات والأدلة الإرشادية بشكل دوري، وتنفيذ العديد من الورش التدريبية للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.

من جهته، بيّن مدير إدارة تقنية المعلومات محمد آل كاسي، أنه تم إنشاء غرفة دعم فني وقنوات تواصل وتشكيل فِرَق عمل "بنين وبنات" لتقديم الدعم التقني اللازم لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة، وتباينت بلاغات الدعم الفني لمنصة "مدرستي" ما بين بلاغات النموذج الإلكتروني التي وصلت 977 بلاغًا، وبين 2715 بلاغًا أخرى، وبلغ إجمالي البلاغات المحلولة 3692 بلاغًا؛ لافتًا إلى أن 64 طالبًا وطالبة استفادوا من مبادرة "مكن" لدعم الطلاب والأسر من ذوي الدخل المحدود.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
11:01 AM

عسير.. 99% نسبة الدخول لـ"مدرستي" و3600 بلاغ محلول

إحصاءات عن الفصل الأول.. القادة والزيارات الإشرافية 100%

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بندر آل عوض - عسير
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سجلت مؤشرات الدخول العامة لكافة مستخدمي ومستخدمات منصة "مدرستي" بتعليم عسير، ما نسبته 99.26%؛ وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن نسبة دخول الطلاب والطالبات للمنصة، ارتفعت لتصل 99.20%؛ فيما بلغت نسبة دخول قادة وقائدات المدارس 100%، والمعلمين والمعلمات 99.90%، كما ارتفعت عدد الزيارات الإشرافية لتصل 100%.

وأشار إلى أن الإدارة قامت بعدة إجراءات لدعم المنصة من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم الدعم التقني لمستخدمي ومستخدمات المنصة، وإقامة ملتقيات افتراضية لمدة 22 ساعة استفاد منها 14.001 مشاركًا ومشاركة، والإعداد للمنشورات والأدلة الإرشادية بشكل دوري، وتنفيذ العديد من الورش التدريبية للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.

من جهته، بيّن مدير إدارة تقنية المعلومات محمد آل كاسي، أنه تم إنشاء غرفة دعم فني وقنوات تواصل وتشكيل فِرَق عمل "بنين وبنات" لتقديم الدعم التقني اللازم لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة، وتباينت بلاغات الدعم الفني لمنصة "مدرستي" ما بين بلاغات النموذج الإلكتروني التي وصلت 977 بلاغًا، وبين 2715 بلاغًا أخرى، وبلغ إجمالي البلاغات المحلولة 3692 بلاغًا؛ لافتًا إلى أن 64 طالبًا وطالبة استفادوا من مبادرة "مكن" لدعم الطلاب والأسر من ذوي الدخل المحدود.

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