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محافظ الدواسر يستقبل مدير صحة الرياض ويناقش مشروع البرج الطبي

"المبارك" بحث أسباب توقفه بعد اعتماده.. تمهيدًا للرفع إلى أمير المنطقة

تصوير: محمد آل مسحل: استقبل محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، في مكتبه بالمحافظة، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعديه؛ حيث ناقشا معه احتياجات المستشفى العام وقطاع الرعاية الصحية.

واستعرض "المبارك" كل ما ينقص المحافظة من الخدمات الصحية من أطباء وكوادر فنية وتمريض وكذلك من مرافق صحية وتجهيزات، كما ناقش إمكانية توفير التخصصات المهمة في المراكز الصحية مثل النساء والعظام والأطفال لتقليل الحالات للمستشفى العام.

وبحث "المبارك" مع مسؤولي صحة الرياض، أسباب توقف مشروعي المستودعات المركزية خلف المستشفى، والبرج الطبي الذي تبلغ سعته 150 سريرًا، بعد اعتماده من قِبَل وزارة الصحة؛ وذلك للرفع لأمير المنطقة.

وأكد "التويجري" أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حريصة كل الحرص على توفير كل ما يخدم المحافظة، وقد تم دعم المستشفى الفترة الأخيرة بأطباء متخصصين وكوادر في شتى التخصصات، مع تفعيل برنامج الطبيب الزائر للتسهيل على المواطنين بالمحافظة من تكبد عناء السفر؛ مقدمًا شكره للمحافظ على متابعته واهتمامه على كل ما يقدم من خدمات بالمحافظة.

وكرّم "المبارك" مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر السابق الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم؛ تقديرًا لما بذله من جهوده طيلة عمله الفترة الماضية، قبل انتقاله مديرًا لإدارة المراكز المتخصصة والطبيب الزائر بصحة الرياض.

محافظ الدواسر مدير صحة الرياض مشروع البرج الطبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الدواسر يستقبل مدير صحة الرياض ويناقش مشروع البرج الطبي
سبق

تصوير: محمد آل مسحل: استقبل محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، في مكتبه بالمحافظة، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعديه؛ حيث ناقشا معه احتياجات المستشفى العام وقطاع الرعاية الصحية.

واستعرض "المبارك" كل ما ينقص المحافظة من الخدمات الصحية من أطباء وكوادر فنية وتمريض وكذلك من مرافق صحية وتجهيزات، كما ناقش إمكانية توفير التخصصات المهمة في المراكز الصحية مثل النساء والعظام والأطفال لتقليل الحالات للمستشفى العام.

وبحث "المبارك" مع مسؤولي صحة الرياض، أسباب توقف مشروعي المستودعات المركزية خلف المستشفى، والبرج الطبي الذي تبلغ سعته 150 سريرًا، بعد اعتماده من قِبَل وزارة الصحة؛ وذلك للرفع لأمير المنطقة.

وأكد "التويجري" أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حريصة كل الحرص على توفير كل ما يخدم المحافظة، وقد تم دعم المستشفى الفترة الأخيرة بأطباء متخصصين وكوادر في شتى التخصصات، مع تفعيل برنامج الطبيب الزائر للتسهيل على المواطنين بالمحافظة من تكبد عناء السفر؛ مقدمًا شكره للمحافظ على متابعته واهتمامه على كل ما يقدم من خدمات بالمحافظة.

وكرّم "المبارك" مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر السابق الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم؛ تقديرًا لما بذله من جهوده طيلة عمله الفترة الماضية، قبل انتقاله مديرًا لإدارة المراكز المتخصصة والطبيب الزائر بصحة الرياض.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
12:51 PM

محافظ الدواسر يستقبل مدير صحة الرياض ويناقش مشروع البرج الطبي

"المبارك" بحث أسباب توقفه بعد اعتماده.. تمهيدًا للرفع إلى أمير المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير: محمد آل مسحل: استقبل محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، في مكتبه بالمحافظة، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعديه؛ حيث ناقشا معه احتياجات المستشفى العام وقطاع الرعاية الصحية.

واستعرض "المبارك" كل ما ينقص المحافظة من الخدمات الصحية من أطباء وكوادر فنية وتمريض وكذلك من مرافق صحية وتجهيزات، كما ناقش إمكانية توفير التخصصات المهمة في المراكز الصحية مثل النساء والعظام والأطفال لتقليل الحالات للمستشفى العام.

وبحث "المبارك" مع مسؤولي صحة الرياض، أسباب توقف مشروعي المستودعات المركزية خلف المستشفى، والبرج الطبي الذي تبلغ سعته 150 سريرًا، بعد اعتماده من قِبَل وزارة الصحة؛ وذلك للرفع لأمير المنطقة.

وأكد "التويجري" أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حريصة كل الحرص على توفير كل ما يخدم المحافظة، وقد تم دعم المستشفى الفترة الأخيرة بأطباء متخصصين وكوادر في شتى التخصصات، مع تفعيل برنامج الطبيب الزائر للتسهيل على المواطنين بالمحافظة من تكبد عناء السفر؛ مقدمًا شكره للمحافظ على متابعته واهتمامه على كل ما يقدم من خدمات بالمحافظة.

وكرّم "المبارك" مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر السابق الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم؛ تقديرًا لما بذله من جهوده طيلة عمله الفترة الماضية، قبل انتقاله مديرًا لإدارة المراكز المتخصصة والطبيب الزائر بصحة الرياض.

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