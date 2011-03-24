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إطلاق الصاروخ الروسي "سيوز-2" الحامل للقمر السعودي "شاهين سات"

استكمالاً لإنجازات المملكة في مجال الفضاء وفريق سعودي عمل على تطويره

أُطلق صباح اليوم الصاروخ الروسي "سيوز-2"؛ الحامل للقمر السعودي "شاهين سات"، في خطوة تأتي استكمالاً لإنجازات #المملكة في مجال الفضاء.

وعمل فريق سعودي من مختلف التخصّصات على تطوير "شاهين سات".

ويُعد القمر الاصطناعي السعودي «شاهين سات» جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير.

وتتمثل مهمة القمر في التصوير الأرضي بدقة فائقة، وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ويتميز «شاهين سات» الذي تمّ تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 × 56 × 97 سم.

وأسهم إطلاق الأقمار الاصطناعية السعودية في بناء قواعد بحثية وبنى تحتية متقدمة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية والأبحاث العلمية، لخدمة عدد من القطاعات في المملكة.

وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير وتصنيع القمر الاصطناعي «شاهين سات»، بمشاركة شركة LINA Space الأمريكية، والذي يقدم صوراً ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بوساطة حمولتَي التلسكوب ذي الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.

والسبت الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الروسية تأجيل إطلاق الصاروخ "سيوز 2" من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان.

وأوضحت الوكالة حينها أن تأجيل موعد الإطلاق جاء بعد اكتشاف ارتفاع في الجهد الكهربائي الخاص بنظام التحكم الآلي للصاروخ، إذ تقرر عمل مزيدٍ من الاختبارات عليه للتأكّد من جاهزيته، فيما سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء: إن الصاروخ الروسي "سيوز-2" يحمل على متنه القمرين السعوديين السابع عشر "شاهين سات" والقمر "CubeSat"، إضافة إلى أقمار اصطناعية أخرى لعددٍ من دول العالم، منها: ألمانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق الصاروخ الروسي "سيوز-2" الحامل للقمر السعودي "شاهين سات"
سبق

أُطلق صباح اليوم الصاروخ الروسي "سيوز-2"؛ الحامل للقمر السعودي "شاهين سات"، في خطوة تأتي استكمالاً لإنجازات #المملكة في مجال الفضاء.

وعمل فريق سعودي من مختلف التخصّصات على تطوير "شاهين سات".

ويُعد القمر الاصطناعي السعودي «شاهين سات» جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير.

وتتمثل مهمة القمر في التصوير الأرضي بدقة فائقة، وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ويتميز «شاهين سات» الذي تمّ تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 × 56 × 97 سم.

وأسهم إطلاق الأقمار الاصطناعية السعودية في بناء قواعد بحثية وبنى تحتية متقدمة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية والأبحاث العلمية، لخدمة عدد من القطاعات في المملكة.

وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير وتصنيع القمر الاصطناعي «شاهين سات»، بمشاركة شركة LINA Space الأمريكية، والذي يقدم صوراً ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بوساطة حمولتَي التلسكوب ذي الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.

والسبت الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الروسية تأجيل إطلاق الصاروخ "سيوز 2" من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان.

وأوضحت الوكالة حينها أن تأجيل موعد الإطلاق جاء بعد اكتشاف ارتفاع في الجهد الكهربائي الخاص بنظام التحكم الآلي للصاروخ، إذ تقرر عمل مزيدٍ من الاختبارات عليه للتأكّد من جاهزيته، فيما سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء: إن الصاروخ الروسي "سيوز-2" يحمل على متنه القمرين السعوديين السابع عشر "شاهين سات" والقمر "CubeSat"، إضافة إلى أقمار اصطناعية أخرى لعددٍ من دول العالم، منها: ألمانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:27 AM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:11 AM

إطلاق الصاروخ الروسي "سيوز-2" الحامل للقمر السعودي "شاهين سات"

استكمالاً لإنجازات المملكة في مجال الفضاء وفريق سعودي عمل على تطويره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُطلق صباح اليوم الصاروخ الروسي "سيوز-2"؛ الحامل للقمر السعودي "شاهين سات"، في خطوة تأتي استكمالاً لإنجازات #المملكة في مجال الفضاء.

وعمل فريق سعودي من مختلف التخصّصات على تطوير "شاهين سات".

ويُعد القمر الاصطناعي السعودي «شاهين سات» جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير.

وتتمثل مهمة القمر في التصوير الأرضي بدقة فائقة، وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ويتميز «شاهين سات» الذي تمّ تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 × 56 × 97 سم.

وأسهم إطلاق الأقمار الاصطناعية السعودية في بناء قواعد بحثية وبنى تحتية متقدمة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية والأبحاث العلمية، لخدمة عدد من القطاعات في المملكة.

وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير وتصنيع القمر الاصطناعي «شاهين سات»، بمشاركة شركة LINA Space الأمريكية، والذي يقدم صوراً ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بوساطة حمولتَي التلسكوب ذي الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.

والسبت الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الروسية تأجيل إطلاق الصاروخ "سيوز 2" من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان.

وأوضحت الوكالة حينها أن تأجيل موعد الإطلاق جاء بعد اكتشاف ارتفاع في الجهد الكهربائي الخاص بنظام التحكم الآلي للصاروخ، إذ تقرر عمل مزيدٍ من الاختبارات عليه للتأكّد من جاهزيته، فيما سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء: إن الصاروخ الروسي "سيوز-2" يحمل على متنه القمرين السعوديين السابع عشر "شاهين سات" والقمر "CubeSat"، إضافة إلى أقمار اصطناعية أخرى لعددٍ من دول العالم، منها: ألمانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.

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