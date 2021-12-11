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وفاة الأديب "أحمد آل مطاعن" عن 94 عامًا

توفي الأديب أحمد بن إبراهيم آل مطاعن، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وكان الفقيد - رحمه الله - من رواد الحركتين الأدبية والثقافية في منطقة عسير والمملكة، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي في مرحلة التأسيس.

وتمت الصلاة على الجنازة بجامع الملك فهد بأبها، بعد صلاة الجمعة ودفنه بمقبرة اليمانية.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية بأبها.

وللتواصل والعزاء: أخو الفقيد "عبد الله" "0544424258".

ابن الفقيد "محمد" "0569838654".

إبراهيم محمد آل مطاعن "0505750282"

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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وفاة الأديب "أحمد آل مطاعن" عن 94 عامًا
سبق

توفي الأديب أحمد بن إبراهيم آل مطاعن، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وكان الفقيد - رحمه الله - من رواد الحركتين الأدبية والثقافية في منطقة عسير والمملكة، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي في مرحلة التأسيس.

وتمت الصلاة على الجنازة بجامع الملك فهد بأبها، بعد صلاة الجمعة ودفنه بمقبرة اليمانية.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية بأبها.

وللتواصل والعزاء: أخو الفقيد "عبد الله" "0544424258".

ابن الفقيد "محمد" "0569838654".

إبراهيم محمد آل مطاعن "0505750282"

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
07:45 PM

وفاة الأديب "أحمد آل مطاعن" عن 94 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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توفي الأديب أحمد بن إبراهيم آل مطاعن، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وكان الفقيد - رحمه الله - من رواد الحركتين الأدبية والثقافية في منطقة عسير والمملكة، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي في مرحلة التأسيس.

وتمت الصلاة على الجنازة بجامع الملك فهد بأبها، بعد صلاة الجمعة ودفنه بمقبرة اليمانية.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية بأبها.

وللتواصل والعزاء: أخو الفقيد "عبد الله" "0544424258".

ابن الفقيد "محمد" "0569838654".

إبراهيم محمد آل مطاعن "0505750282"

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