تعويض شخص بـ 100 ألف ريال بعد أن استخدمت إحدى الشركات صورته دون إذنه
كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن تفاصيل قضية انتهاكٍ، تمَّ تعويض أحد الأفراد عنها، وتغريم الشركة.
وبيّنت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بأن إحدى الشركات قامت بنشر صورةٍ لفردٍ في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.
وأوضحت أنه وبعد تقدُّم الفرد بشكوى، تمّ تعويضه بـ 100 ألف ريال، وتغريم الشركة بغرامة قدرها 24 ألف ريال، مع إلزامها بإزالة الصورة وحذفها.
تعويض شخص بـ 100 ألف ريال بعد أن استخدمت إحدى الشركات صورته دون إذنه
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-10-23
كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن تفاصيل قضية انتهاكٍ، تمَّ تعويض أحد الأفراد عنها، وتغريم الشركة.
وبيّنت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بأن إحدى الشركات قامت بنشر صورةٍ لفردٍ في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.
وأوضحت أنه وبعد تقدُّم الفرد بشكوى، تمّ تعويضه بـ 100 ألف ريال، وتغريم الشركة بغرامة قدرها 24 ألف ريال، مع إلزامها بإزالة الصورة وحذفها.
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:57 PM
تعويض شخص بـ 100 ألف ريال بعد أن استخدمت إحدى الشركات صورته دون إذنه
كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن تفاصيل قضية انتهاكٍ، تمَّ تعويض أحد الأفراد عنها، وتغريم الشركة.
وبيّنت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بأن إحدى الشركات قامت بنشر صورةٍ لفردٍ في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.
وأوضحت أنه وبعد تقدُّم الفرد بشكوى، تمّ تعويضه بـ 100 ألف ريال، وتغريم الشركة بغرامة قدرها 24 ألف ريال، مع إلزامها بإزالة الصورة وحذفها.