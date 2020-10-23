تعويض شخص بـ 100 ألف ريال بعد أن استخدمت إحدى الشركات صورته دون إذنه

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن تفاصيل قضية انتهاكٍ، تمَّ تعويض أحد الأفراد عنها، وتغريم الشركة.

وبيّنت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بأن إحدى الشركات قامت بنشر صورةٍ لفردٍ في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.

وأوضحت أنه وبعد تقدُّم الفرد بشكوى، تمّ تعويضه بـ 100 ألف ريال، وتغريم الشركة بغرامة قدرها 24 ألف ريال، مع إلزامها بإزالة الصورة وحذفها.